Кому нужен карантин больше всего: ответ Супрун
В условиях пандемии следует прекратить контакты с уязвимыми к коронавирусу людьми настолько, насколько это возможно. А самая большая группа риска заболеть тяжелой формой Covid-19 — это пожилые люди.
Экс-председатель МЗ Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке объяснила, каким образом лучше всего помочь пожилым людям во время карантина.
Читайте также При райбольницах создадут бригады, которые будут выезжать к людям с подозрением на Covid-19
- Личные встречи лучше перенести, зато можно позаботиться о доставке продуктов и других необходимых вещей для них.
- Если приносите им лекарства или другие нужные вещи самостоятельно – оставляйте их под дверью.
- Рассказывайте друзьям или родственникам только правдивую информацию, пусть меньше смотрят телевидение, которое в основном нагнетает панику.
- Звоните им каждый день, разговаривайте, советуйте фильмы или книги, чтобы они не чувствовали себя одинокими.
Согласно имеющимся данным о заболеваниях, чем старше человек, тем больше хронических заболеваний он имеет, и поэтому сложнее он будет переносить болезнь.
"Поскольку массовое тестирование на наличие SARS-Cov-2 не проводится, никто не может быстро отследить случаи заболевания, и, соответственно, мы не знаем, кто переносит вирус, а кто нет, в каком районе он распространяется, с какой интенсивностью и т.д. Как известно, отсутствие симптомов совсем не гарантирует того, что человек здоров. Поэтому дети и внуки с большой вероятностью могут заразить пожилых людей коронавирусом", – пояснила Супрун.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Коронавирус в Италии: ситуация вновь обострилась, количество умерших возрослосегодня , 07:28
-
Умершая от коронавируса в Конотопе занималась биоэнергетикой: могла заразить 70 человексегодня , 11:24
-
Коронавирус в России: количество больных резко возрослосегодня , 11:26
-
Могут ли домашние любимцы заразить человека коронавирусомсегодня , 06:20
-
В Украине подтвердили 218 случаев заражения Covid-19сегодня , 09:59
-
На Ровненщине обнаружили 9 случаев заражения коронавирусомсегодня , 09:05