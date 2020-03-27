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Кому нужен карантин больше всего: ответ Супрун

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Кому нужен карантин больше всего / Getty Images

В условиях пандемии следует прекратить контакты с уязвимыми к коронавирусу людьми настолько, насколько это возможно. А самая большая группа риска заболеть тяжелой формой Covid-19 — это пожилые люди.

Экс-председатель МЗ Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке объяснила, каким образом лучше всего помочь пожилым людям во время карантина.

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  • Личные встречи лучше перенести, зато можно позаботиться о доставке продуктов и других необходимых вещей для них.
  • Если приносите им лекарства или другие нужные вещи самостоятельно – оставляйте их под дверью.
  • Рассказывайте друзьям или родственникам только правдивую информацию, пусть меньше смотрят телевидение, которое в основном нагнетает панику.
  • Звоните им каждый день, разговаривайте, советуйте фильмы или книги, чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Согласно имеющимся данным о заболеваниях, чем старше человек, тем больше хронических заболеваний он имеет, и поэтому сложнее он будет переносить болезнь.

"Поскольку массовое тестирование на наличие SARS-Cov-2 не проводится, никто не может быстро отследить случаи заболевания, и, соответственно, мы не знаем, кто переносит вирус, а кто нет, в каком районе он распространяется, с какой интенсивностью и т.д. Как известно, отсутствие симптомов совсем не гарантирует того, что человек здоров. Поэтому дети и внуки с большой вероятностью могут заразить пожилых людей коронавирусом", – пояснила Супрун.

Прості правила гігієни про коронавірусі
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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Ульяна Супрун Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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