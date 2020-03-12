Кому следует надевать маску и когда не выходить из дома: советы врача по карантину

Кабмин принял решение о введении карантина в Украине. Из-за коронавируса на 3 недели запрещают проведение массовых мероприятий, а также прекращают учебный процесс в школах и университетах.

Однако ни закрытые садики, школы или закрытое воздушное пространство не могут обезопасить от болезни. Такое мнение в эфире программы "Утро на 24" высказал бывший глава Государственной эпидемиологической станции Святослав Протас.

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По его мнению, суть карантинных мероприятий заключается не в том, чтобы приостановить учебный процесс в школах или массовые собрания. Дело в том, чтобы временно ограничить права рядовых граждан и предприятий. Таким образом у людей должны появиться дополнительные обязанности.

Так называемый карантин – это на самом деле ограничительные меры уровня сельсовета, а не уровня Кабинета Министров,

– сказал Протас.

Зато он считает, что стоило бы ввести такие меры:

обязать граждан надевать маску, если есть симптомы простуды;

ограничить передвижение граждан в болезненном состоянии;

обеспечить работников общественного транспорта средствами индивидуальной защиты.

Эксперт также отметил, что здоровым гражданам маска не нужна, а больным и работникам профессиональных групп риска она необходима. Также нецелесообразно ехать в те страны и населенные пункты, где зафиксированы вспышки коронавируса.

"Сейчас самое время воспользоваться отпуском, провести его в домашних условиях или вообще поехать в теплые края, поскольку риск заболеть в тех странах, где есть палящее солнце, – меньше, чем там, где сейчас эпидемия", – убежден Протас.

Что такое карантин?Карантин – это запрет проведения массовых мероприятий, развлекательных, спортивных событий, посещения учебных заведений. Также он предусматривает прекращение посещения больных в стационарах во время эпидемий гриппа.



Накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что карантин будет введен только после регистрации случаев внутренней передачи инфекции в стране.

А вот украинцам, которые сейчас находятся в Италии, лучше там оставаться. По словам эксперта, уровень медицинской помощи в странах ЕС намного выше. Кроме того, перемещение людей способствует распространению инфекции.



Мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала