Конец дефицита донорских органов: ученые смогли восстановить поврежденные легкие

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Ученые смогли восстановить поврежденные легкие
Ученые смогли восстановить поврежденные легкие / refinery29.com

Пересадка донорских органов является чрезвычайно сложным процессом. При этом наблюдается дефицит органов, ведь они быстро изнашиваются. Особенно уязвимым органом являются легкие.

По статистике, большая часть донорских легких становятся непригодными для пересадки из-за значительных повреждений. Чаще всего это приводит к попаданию желудочного содержимого в дыхательные пути, где оно начинает растворять важные для работы легких ткани.

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Ученые из инженерной школы Колумбии и Университета Вандербильта разработали действенный способ восстановления легких в течение 36 часов, пишет Medical Express.

Метод исследователи проверили на легких свиньи. Он должен действовать так же на легкие человека.

Чтобы не допустить разрушения тканей и сохранить их, исследователи применили метод перекрестного кровообращения. В частности, они подключили донорские легкие к животному-реципиенту, чтобы кровь текла через поврежденные ткани и восстанавливала их.

 
Метод перекрестного кровообращения – что это?

Это экспериментально-хирургический метод, основанный на соединении крупных кровеносных сосудов двух животных. В результате которого у партнеров создается общая циркуляция крови.

Эта технология позволила поддержать жизнедеятельность легких в течение 36 часов.

Ранее же у врачей было всего 6 часов для оценки пригодности органа для трансплантации, а это недостаточно для процедуры.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы расширить временной промежуток от 36 часов до нескольких дней или недель.

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