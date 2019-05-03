Конец эпидемии: передачу ВИЧ можно полностью остановить

В течение десяти месяцев 2018 года в Украине зарегистрировали около 15 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Большая часть случаев инфицирования происходит через незащищенный половой акт.

Исследователи из США создали новый комплексный иммунотерапевтический подход к лечению ВИЧ, пишет The Guardian.

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В исследовании приняли участие тысяча гомосексуальных пар в Европе, один из партнеров имел ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) и принимал лекарства, которые подавляют вирус.

ВИЧ – что это? Это ретровирус, который влияет на ДНК, а также на нервную систему. Эта инфекция убивает клетки человеческой иммунной системы. В результате больной страдает от всех бактерий вокруг, даже самых незначительных. Его иммунитет становится чрезвычайно ослабленным. СПИД без ВИЧ существовать не может. А вот ВИЧ без Спида – вполне.

Антиретровирусная терапия может не только выявить инфекцию, но и полностью уничтожить.

Речь идет о группе иммунных клеток – дендритных, которые являются своеобразными "координаторами" иммунной системы. Это ключевые клетки при разработке методов лечения рака.

Ученые создали специальный тип дендритных клеток (MDC1). MDC1 способны находить в организме ВИЧ и уничтожать.

Эксперимент показал, что ни один партнер не подцепил ВИЧ-инфекцию после незащищенного секса. Ученые зафиксировали только 15 случаев передачи вируса, однако анализ ДНК показал, что они заразились от других партнеров, которые не лечились.

Ученые говорят о возможном конце эпидемии.

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