Конец эпидемии: передачу ВИЧ можно полностью остановить

129 Читати новину українською
Передачу ВИЧ можно полностью остановить, – ученые
Передачу ВИЧ можно полностью остановить, – ученые / medicalnewstoday.com

В течение десяти месяцев 2018 года в Украине зарегистрировали около 15 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Большая часть случаев инфицирования происходит через незащищенный половой акт.

Исследователи из США создали новый комплексный иммунотерапевтический подход к лечению ВИЧ, пишет The Guardian.

Читайте также: В Украине уменьшается количество ВИЧ-инфицированной молодежи

В исследовании приняли участие тысяча гомосексуальных пар в Европе, один из партнеров имел ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) и принимал лекарства, которые подавляют вирус.

 
ВИЧ – что это?
Это ретровирус, который влияет на ДНК, а также на нервную систему. Эта инфекция убивает клетки человеческой иммунной системы. В результате больной страдает от всех бактерий вокруг, даже самых незначительных. Его иммунитет становится чрезвычайно ослабленным. СПИД без ВИЧ существовать не может. А вот ВИЧ без Спида – вполне.

Антиретровирусная терапия может не только выявить инфекцию, но и полностью уничтожить.

Речь идет о группе иммунных клеток – дендритных, которые являются своеобразными "координаторами" иммунной системы. Это ключевые клетки при разработке методов лечения рака.

Ученые создали специальный тип дендритных клеток (MDC1). MDC1 способны находить в организме ВИЧ и уничтожать.

Эксперимент показал, что ни один партнер не подцепил ВИЧ-инфекцию после незащищенного секса. Ученые зафиксировали только 15 случаев передачи вируса, однако анализ ДНК показал, что они заразились от других партнеров, которые не лечились.

Ученые говорят о возможном конце эпидемии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Как варить рис: рецепт правильного приготовления
сегодня
10781
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Инфекция ВИЧ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
27 апреля 15:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 16794
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
26 апреля 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 844
Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
25 апреля 21:01 Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
Світлана Попова 4159
Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
22 апреля 10:48 Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
555
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
20 апреля 15:41 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 2465
Новости
Больше новостей
Залиште відгук