Министр здравоохранения Максим Степанов проведет собеседования 2 июня с 17 кандидатами, которые соответствуют критериям на пост главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом глава Минздрава заявил на утреннем брифинге 31 мая, пишет Здоровье 24.

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Как сообщил Степанов, всего из 28 заявок соответствуют критериям, согласно поданным документам, 17 человек. Соответственно Минздрав уже закончил отбор и 2 июня министр проведет собеседования с кандидатами.

Законодательством предусмотрено, что я, как человек, который должен сделать этот отбор, могу определить круг лиц, с которыми могу провести собеседование. Но чтобы не было никаких спекуляций, я решил провести собеседование со всеми 17 лицами,

– объявил Максим Степанов.

Он добавил, собеседования будут записываться на видео и станут доступны для просмотра.

Напомним, по информации издания LB, главным кандидатом на должность является Константин Ярынич, который является нардепом 8 созыва от Блока Петра Порошенко и и.о. гендиректора Кировоградского областного онкоцентра. Ярынич поддерживает политику Степанова и критикует НСЗУ, с которой у него в свое время был конфликт.

Реакция Супрун на то, что Степанов выбирает главу НСЗУ

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Максим Степанов хочет назначить своего человека на должность главы Национальной службы здоровья Украины через "непонятные конкурсные процедуры и создание искусственных препятствий для людей извне и специалистов НСЗУ".

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"Если коротко – Максим Степанов пытается назначить ручного человека на должность главы НСЗУ. Это делается через непонятные конкурсные процедуры и создание искусственных препятствий для людей извне и специалистов НСЗУ. Для этого были придуманы очень "специфические" условия подачи документов, а весь процесс проводится тихо и спешно", – подчеркнула Супрун.

Условие, которое невозможно выполнить

22 мая Национальное агентство по вопросам госслужбы вывесило объявление о новом конкурсе на должность главы НСЗУ.

Среди них – опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий не менее трех лет. Однако это невозможно выполнить, ведь закон о государственных фингарантиях одобрили осенью 2017-го и ему нет трех лет.

Альтернативой является три года на должностях государственной службы категории А или Б, либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления.