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Контактировал с китайцем: на Закарпатье госпитализировали мужчину с высокой температурой

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На Закарпатье госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус: он 21 день контактировал с китайцем / Mukachevo.net

На Закарпатье в областную инфекционную больницу попал житель села Дедово. Известно, что мужчина был болен острым респираторным заболеванием, в частности имел повышенную температуру. Перед этим в течение 21 дня он контактировал с гражданином Китая в венгерском Ниредьгазе.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники, мужчина обратился к медикам, и после этого в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссии. Она решила госпитализировать больного в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

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Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного. Также его должны проверять на коронавирус.

Известно, что этот человек родился в 1985 году. В Будапеште он работает на китайца. Последний – родом из провинции Хубэй, столица которой Ухань является эпицентром заражения коронавирус. Месяц назад работодатель украинца вернулся со своей родины.

В случае, если заболевание коронавирусом подтвердится, пока неизвестно, какие будут дальнейшие действия. Ведь мужчина еще контактировал со многими людьми и врачами. Кроме того, тест-систем на выявление коронавируса в Закарпатье пока нет. Их только накануне привезли в Киев.

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К слову, накануне по подозрению на коронавирус госпитализировали мужчину в польском Кракове. Известно, что он находился в Азии, но не в Китае

Заметим! В Украине пока не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом, хотя несколько человек госпитализированы с такой подозрением. Кроме того, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess – это 37-летняя женщина и 25-летний мужчина: они были членами экипажа и работали в части обслуживания. Они уже выздоровели.

Что известно о коронавирусе: главное

  • Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань, который впоследствии изолировали. Власти Китая построили отдельные больницы для больных.
  • Ряд стран остановил авиасообщение с Китаем, но вирус распространился на Италию, Финляндию, Германию, Канаду, Францию, Малайзию, Таиланд, Австралию, США, Саудовскую Аравию, Сингапур, Вьетнам, Камбоджи, Шри-Ланку, Испанию, Бельгию, Великобританию, Японию, Южную Корею, Непал, Канаду, Камбоджу, Филиппины, Испанию, Швецию, Россию, Индию, ОАЭ, Бельгию, Египет, Иран, Кувейт, Бахрейн и Афганистан.
  • По состоянию на 24 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, в Китае умерло 2 663 человека. Общее количество инфицированных во всем мире – более 80 тысяч. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровело более 25 тысяч человек.
  • 24 февраля председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пик эпидемии коронавируса уже прошел.


Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Медицина Новости Здоровье Новости Закарпатья Коронавирус 2020 Здоровье Лечение
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