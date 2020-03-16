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Контрабанда масок стала распространеннее, чем сигарет, - Нефедов

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В Украине участились попытки незаконного вывоза масок личной защиты, чем контрабанда сигарет.

Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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Он напомнил, что правительство запретило вывел товаров медицинского назначения. Поэтому пограничники совместно с Национальной полицией жестко контролируют этот вопрос.

 
Председатель Государственной таможенной службы Нефедов Максим.
“Это будет выглядеть как трагикомический комментарий, но за эти выходные медицинские маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты. Только за выходные совместными усилиями мы остановили экспорт около 130 тысяч масок”.

Он обратился к бизнесу и призвал не подвергать себя неприятностям и уголовным делам. И позаботиться о народе Украины, который нуждается в защите в это сложное время. 


Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Госпогранслужба Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Новости Здоровье Максим Нефедов Контрабанда
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