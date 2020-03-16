Контрабанда масок стала распространеннее, чем сигарет, - Нефедов
В Украине участились попытки незаконного вывоза масок личной защиты, чем контрабанда сигарет.
Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
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Он напомнил, что правительство запретило вывел товаров медицинского назначения. Поэтому пограничники совместно с Национальной полицией жестко контролируют этот вопрос.
Он обратился к бизнесу и призвал не подвергать себя неприятностям и уголовным делам. И позаботиться о народе Украины, который нуждается в защите в это сложное время.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
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