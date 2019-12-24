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Контрацепция в сережках: революционный противозачаточный метод

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Ученые предлагают новый тренд в планировании семьи. Они разработали метод введения контрацептивных гормонов через "пластинки", которые можно незаметно прикрепить к сережкам, часам или чему-либо другому.

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали "патчи-пластинки" для аксессуаров и ювелирных украшений, которые выполняют функцию контрацепции.

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Как работает такая контрацепция

Метод контрацепции работает по принципу трансдермальных пластырей. До сих пор их применяли как способ, который поможет отказаться от курения, против укачивания в транспорте и других проблем.

Впрочем теперь ученые разработали пластинки для аксессуаров и ювелирных украшений. Но в отличие от никотина, пластыри переносят на себе гормональные контрацептивы.


Контрацептивы поместили в ювелирные изделия / Фото: Unsplash

Эффективны ли контрацептивы

Эффект проверили в опытах с грызунами. В пластики был введен левоноргестрел (гормональный препарат, который применяется в ряде методов контроля за рождаемостью). Команда проверила действие сначала в течение 16 часов подряд, а потом удалила их из кожи на 8 часов.

Оказалось, что даже при снижении уровня контрацептива в кровотоке пластинка производила необходимое количество гормона.

Находящиеся на пластинке гормональные контрацептивы проникают в кровь благодаря тесному контакту с кожным покровом и затем циркулируют по всему организму.

Патчи-пластинки можно закрепить в различных участках ювелирных украшений незаметно для других: на сережках с внутренней стороны мочки, на часах, кольцах и многих других аксессуарах.

Авторы видят в технологии новый тренд планирования семьи для многих современных женщин.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Женское здоровье Беременность и роды
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