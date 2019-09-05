Контрацепция во время грудного вскармливания: самые эффективные методы

Существуют и до сих пор утверждение о том, что во время грудного вскармливания женщины не могут забеременеть. Речь идет о методе лактационной аменореи.

Этот метод основан на отсутствии овуляции у женщин, дети которых находятся исключительно на грудном вскармливании (ГВ).

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Гинеколог Татьяна Осусаленко рассказала, в каких случаях этот метод будет эффективным:

1. Кормления происходят каждые 3 часа днем и минимум один раз ночью. Промежуток между кормлением не должен превышать 6 часов.

2. У женщины не должна восстановиться менструация

3. Возраст ребенка – до 6 месяцев

При соблюдении этих условий эффективность метода достигает 98%.

Наиболее частой проблемой является, незаметное для мамы увеличение промежутков между кормлениями, а соответственно и снижение эффективности и повышение риска незапланированной беременности.

Какие методы контрацепции эффективны во время ГВ

1. Внутриматочная спираль (может быть установлена во время первой менструации).

2. Барьерный метод (презерватив).

3. Спермициды (крем, таблетки и свечи). Эти препараты обладают исключительно местным действием, не всасываются в кровь, а, соответственно, являются безопасными для малыша.



Контрацепция во время ГВ: эффективны презервативы

Какие методы не рекомендованы

1. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Из-за наличия в составе эстрогенового компонента лактация может уменьшаться, а порой и прекращаться.

2. Метод прогнозирования овуляции. Этот метод не является надежным и вне лактации, а во время гормональных перестроек, происходящих в организме женщины во время кормления, его эффективность снижается еще больше.

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