Корь в Украине 2018: когда делают прививки от кори – самые главные правила

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Корь в Украине - когда делать прививки от кори – главные правила
Корь в Украине 2018: когда делают прививки от кори – самые главные правила / 24 Канал

Всего с 28 декабря 2018 года до 14 марта 2019 года корью в Украине заболело 32 939 человек. С начала года от кори умерло 14 человек, а с начала вспышки – 36.

В блоге для сайта "24" Ольга Голубовская рассказала, когда лучше делать прививку от кори и как с ней бороться.

Корь является достаточно тяжелым инфекционным заболеванием, сопровождающимся изменением нескольких периодов болезни, длительно протекающих в организме человека (это не грипп, где через три-пять дней можно уже выздороветь) и имеет ряд тяжелых осложнений.

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Корь является очень заразным заболеванием и наиболее склонны к риску тяжелого течения кори дети младше 5 лет, взрослые старше 20 лет, беременные женщины и люди с любыми иммунодефицитными состояниями.

 
Корь – что это?
Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Для того, чтобы достоверно выяснить, имеет ли человек антитела против кори или нет (он может перенести заболевания на субклиническом уровне и не знать об этом) необходимо сделать соответствующий анализ крови (анти measles IgG).

Когда делают прививки от кори

Дети

• Вакцинацию от кори делают один раз в 1 год и повторно в 6 лет. Если по разным причинам вакцинация не произведена, ее делают детям в любом возрасте, но лучше – дважды (на первое введение антитела формируются в 85-93% людей) с интервалом между прививками минимум 28 дней.

• Если планируется международное путешествие, особенно в страны с высокой распространенностью кори, рекомендуется вакцинация, начиная с шестимесячного возраста (с 6 до 11 месяцев – однократно).

• Также проводится экстренная вакцинопрофилактика для неиммунных детей в течение первых 3-х суток после контакта с больным корью.

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Кір
Корь симптомы

Взрослые

• Соответственно для взрослых можно рекомендовать вакцинацию в следующих случаях:

• Студентам после окончания школы без подтверждения иммунитета против кори.

• Людям, которые родились во время или после 1957 года, у которых нет доказательства иммунитета (наличие антител); им необходимо сделать хотя бы одну дозу вакцины.

Для взрослых применяются те же вакцины, что и для детей.

Кому противопоказана вакцинация?

• Людям с угрожающей жизни аллергической реакцией на неомицин или другой компонент вакцины, которая возникла на первичное введение;

• Если человек болен на момент вакцинации, ее надо отложить до выздоровления;

• Беременным женщинам; кроме того, необходимо избегать беременности в течение 4 недель после вакцинации.

Что надо знать о кори: смотрите видео

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Теги: Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Медицина Корь Вакцина
Источник: 24 Канал
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