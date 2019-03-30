Корь в Украине 2018: когда делают прививки от кори – самые главные правила
Всего с 28 декабря 2018 года до 14 марта 2019 года корью в Украине заболело 32 939 человек. С начала года от кори умерло 14 человек, а с начала вспышки – 36.
В блоге для сайта "24" Ольга Голубовская рассказала, когда лучше делать прививку от кори и как с ней бороться.
Корь является достаточно тяжелым инфекционным заболеванием, сопровождающимся изменением нескольких периодов болезни, длительно протекающих в организме человека (это не грипп, где через три-пять дней можно уже выздороветь) и имеет ряд тяжелых осложнений.
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Корь является очень заразным заболеванием и наиболее склонны к риску тяжелого течения кори дети младше 5 лет, взрослые старше 20 лет, беременные женщины и люди с любыми иммунодефицитными состояниями.
Для того, чтобы достоверно выяснить, имеет ли человек антитела против кори или нет (он может перенести заболевания на субклиническом уровне и не знать об этом) необходимо сделать соответствующий анализ крови (анти measles IgG).
Когда делают прививки от кори
Дети
• Вакцинацию от кори делают один раз в 1 год и повторно в 6 лет. Если по разным причинам вакцинация не произведена, ее делают детям в любом возрасте, но лучше – дважды (на первое введение антитела формируются в 85-93% людей) с интервалом между прививками минимум 28 дней.
• Если планируется международное путешествие, особенно в страны с высокой распространенностью кори, рекомендуется вакцинация, начиная с шестимесячного возраста (с 6 до 11 месяцев – однократно).
• Также проводится экстренная вакцинопрофилактика для неиммунных детей в течение первых 3-х суток после контакта с больным корью.
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Взрослые
• Соответственно для взрослых можно рекомендовать вакцинацию в следующих случаях:
• Студентам после окончания школы без подтверждения иммунитета против кори.
• Людям, которые родились во время или после 1957 года, у которых нет доказательства иммунитета (наличие антител); им необходимо сделать хотя бы одну дозу вакцины.
Для взрослых применяются те же вакцины, что и для детей.
Кому противопоказана вакцинация?
• Людям с угрожающей жизни аллергической реакцией на неомицин или другой компонент вакцины, которая возникла на первичное введение;
• Если человек болен на момент вакцинации, ее надо отложить до выздоровления;
• Беременным женщинам; кроме того, необходимо избегать беременности в течение 4 недель после вакцинации.
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