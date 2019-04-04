Корь в Украине: количество больных на Львовщине уменьшается
Львовские медики ежедневно регистрируют все меньше больных корью. Уровень заболеваемости уменьшается, но опасность полностью не исчезает.
В больницах города и области до сих пор есть пациенты с этой инфекцией и в тяжелом состоянии.
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Десятилетняя львовянка попала в инфекционную больницу с осложнениями от кори еще девять дней назад. Сейчас состояние ее тяжелое, но ребенок идет на поправку.
"Теряла сознание, были судороги, интоксикационный синдром. Однако сейчас ребенок уже пришел в себя, начал самостоятельно глотать", – рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Виктор Токарев.
Она – седьмая пациентка с коревым энцефалитом в областной инфекционной больнице за 2019 год. Когда привозят таких пациентов, прогнозировать их шансы врачи не берутся. Лекарств против кори нет, поэтому устраняют лишь симптомы.
"Если повышенная температура, ее сбивают. Если уже есть признаки осложнения кори – пневмония, присоединилась бактериальная флора, дают антибиотики", – пояснила Оксана Пушкарева, эксперт по эпидемиологии Департамента здравоохранения
Единственная защита от инфекции – вакцинация. По словам врачей, сейчас среди детей почти 90% привитых, однако и этого недостаточно для коллективного иммунитета.
В этом году от коревого энцефалита погиб двухлетний ребенок. С декабря 2018 до марта 2019 года корью заболели почти 30 тысяч человек. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и в Киеве.
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