Корь в Украине: количество больных на Львовщине уменьшается

Львовские медики ежедневно регистрируют все меньше больных корью. Уровень заболеваемости уменьшается, но опасность полностью не исчезает.

В больницах города и области до сих пор есть пациенты с этой инфекцией и в тяжелом состоянии.

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Десятилетняя львовянка попала в инфекционную больницу с осложнениями от кори еще девять дней назад. Сейчас состояние ее тяжелое, но ребенок идет на поправку.

"Теряла сознание, были судороги, интоксикационный синдром. Однако сейчас ребенок уже пришел в себя, начал самостоятельно глотать", – рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Виктор Токарев.

Она – седьмая пациентка с коревым энцефалитом в областной инфекционной больнице за 2019 год. Когда привозят таких пациентов, прогнозировать их шансы врачи не берутся. Лекарств против кори нет, поэтому устраняют лишь симптомы.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

"Если повышенная температура, ее сбивают. Если уже есть признаки осложнения кори – пневмония, присоединилась бактериальная флора, дают антибиотики", – пояснила Оксана Пушкарева, эксперт по эпидемиологии Департамента здравоохранения

Единственная защита от инфекции – вакцинация. По словам врачей, сейчас среди детей почти 90% привитых, однако и этого недостаточно для коллективного иммунитета.

В этом году от коревого энцефалита погиб двухлетний ребенок. С декабря 2018 до марта 2019 года корью заболели почти 30 тысяч человек. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и в Киеве.



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