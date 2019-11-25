Корь за год убила 5 тысяч человек в Конго

Почти 5 тысяч человек умерли в этом году от самой ужасной в истории вспышки кори в Демократической Республике Конго.

В 2019 году этой болезнью заболели около четверти миллиона человек, а вспышки фиксировались на всей территории страны, сообщает BBC.

Читайте также: Сколько людей умерли от кори в Украине

Всемирная организация здравоохранения назвала эту эпидемию крупнейшей и самой быстрой в мире. В сентябре правительство запустило экстренную программу вакцинации для того, чтобы выработать иммунитет у более чем 800 тысяч детей.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Однако 4 миллиона детей, что составляет половину детского населения в стране, так и не получили вакцины, и для них эти уколы просто недоступны. Подавляющее большинство смертей от кори было среди младенцев, чья иммунная система слишком слаба для того, чтобы бороться с болезнью.



Корь симптомы

Плохая инфраструктура и отсутствие доступа к базовым услугам здравоохранения не позволили властям Конго обуздать кризис. Эта африканская нация также борется с вирусом Эбола, жертвами которого сейчас стали более 2100 человек.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.