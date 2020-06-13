Бразилия 13 июня вышла на второе место в мире по смертности от COVID-19. Таким образом страна обошла по этому показателю Великобританию.

По состоянию на 13 июня от коронавируса в Бразилии умерли почти 42 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

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Статистика больных коронавирусной инфекцией в Бразилии

Всего в стране подтвердили уже более 830 тысяч случаев COVID-19. В течение последних суток обнаружили более 1 тысячи новых больных.

В то же время эта цифра, как считают, может быть выше, поскольку массового тестирования в Бразилии не производится. Вероятно, страна еще не прошла пик заболеваемости.

В общем выздоровели уже более 420 тысяч человек.

Почему президент Бразилии отрицает опасность COVID-19

Бразильский президент убежден, что COVID-19 не более опасен, чем обычный грипп. Он выступает против введения в стране жестких карантинных мер.

Несмотря на критическую статистику, некоторые бразильские лидеры, в частности президент Жаир Болсонару, продолжают настаивать на том, что экономические последствия от карантина будут более тяжелыми, чем потери от коронавируса.

В то же время Бразилия, которая занимает второе место в мире по количеству инфицированных COVID-19, решила ограничить доступ к данным о новых больных. Такое решение власти страны объясняют тем, что нынешняя форма подачи информации не показывает реальную картину с коронавирусом в стране.