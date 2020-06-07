В Индии 7 июня зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса. За сутки количество случаев возросло на 9 971. Пик заболевания состоялся лишь за день до очередного этапа ослабления карантина.

Статистика коронавируса в Индии

Среди наиболее пострадавших от пандемии городов страны – Нью-Дели, Мумбаи и Ахмедабад. Именно здесь зарегистрировали 73% всех случаев COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

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По состоянию на 7 июня в Индии зафиксировано 247 857 случаев коронавируса, 6 954 человека умерли. Более 119 тысяч выздоровели.

Индия сейчас занимает 6 место в рейтинге самых инфицированных коронавирусом стран мира.

В Индии планировали очередной этап выхода из карантина

Пик коронавируса состоялся лишь за день до того, как страна должна была начать новый этап выхода из карантина. В Индии планировали возобновить работу торговых центров, гостиниц и религиозных учреждений впервые за 10 недель.

Как Индия ослабляет карантин

В стране позволили работу предприятий и магазинов.

Восстановили железнодорожное сообщение.

Также разрешены внутренние авиаперелеты.

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Смотрите фото из Индии во время пандемии (Фото АP):