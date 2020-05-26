Коронавирус в Испании: умерших оказалось на 2000 меньше

Правительство Испании пересмотрело в сторону уменьшения число погибших от коронавируса в стране почти на 2000 человек. В результате общее число зарегистрированных смертей составляет 26 834.

Новая система сбора данных позволила им выявлять случаи, которые были подсчитаны дважды, и исключать случаи смерти, которые ошибочно приписывали коронавирусу, пишет El Pais.

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"Изменение на 1 900 – это много. Мы стараемся проверить, насколько это правильно, но это цифры, которые у нас есть на это время", – сказал Фернандо Симон, координатор по чрезвычайным ситуациям министерства здравоохранения Испании.

Министерство здравоохранения, которое собирает данные от региональных органов здравоохранения, также пересмотрело в сторону уменьшения число подтвержденных случаев коронавируса с 235 772 до 235 400 по данным на 24 мая.

Мы довольны возростающим качеством информации, которая позволяет нам принимать решения. Это происходит в каждой эпидемии, когда развитие ситуации дает нам немного больше времени, вы должны исправить цифры, а в некоторых случаях – уменьшить их,

– добавил Фернандо Симон.

В Испании надеются, что в июле уже смогут принимать иностранных туристов. Хотя ранее сообщалось, что страна не готова будет принимать туристов в 2020 году, и откроет свои границы для путешественников только в 2021 году.