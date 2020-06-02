Коронавирус в Испании: впервые с начала пандемии за сутки не умер ни один человек
Пандемия коронавируса в Испании пошла на спад. Впервые с начала вспышки болезни в стране не зафиксировали ни одной смерти, а зараженных – наименьше за все время.
Всего от COVID-19 в Испании умерли 21 тысяча 127 человек, сообщает El Mundo.
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Только 71 человек заболел коронавирус за сутки, что является наименьшим количеством заражений с 5 марта.
В течение прошлой недели умерли 35 человек. В то же время ежедневная смертность начала значительно снижаться во второй половине мая.
По состоянию на 2 июня в Испании известно о 239 тысячах 638 случаях COVID-19.
Коронавирус в Испании: что известно
- Правительство Испании пересмотрело в сторону уменьшения число погибших от коронавируса в стране почти на 2000 человек.
- Власти хотят продолжить чрезвычайное положение до 21 июня, в последний раз.
- Ослаблять карантин начали с 25 мая. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.
- В то же время передвижение внутри страны и в дальнейшем будет ограниченным. Движение между провинциями закрыто до конца июня.