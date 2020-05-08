Коронавирус в Италии 8 мая 2020 года: умерли более 30 тысяч человек

По состоянию на 8 мая в Италии продолжает снижаться количество новых летальных случаев. Несмотря на это общее число смертей достигло отметки 30 тысяч, что является одним из самых высоких показателей смертности среди стран Европейского Союза.

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты.

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Новые случаи инфицирования коронавирусом в Италии

За минувшие сутки умерли 243 пациента с COVID-19, днем ​​ранее зафиксировали 274 летальных исхода.

За сутки зафиксировали 1327 новых случаев коронавируса, этот показатель несколько снизился по сравнению со вчерашним днем.

Общее количество больных COVID-19

С начала пандемии в Италии коронавирусом заразились 217 185 человек, из них более 99 тысяч человек уже выздоровели.

Италия на третьем месте в мире по числу умерших от COVID-19. Ее опережают США и Великобритания.

Главное о коронавирусе в Италии

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;

В Италии на коронавирус заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали у 121 украинца.

С 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.

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