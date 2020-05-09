Коронавирус в Италии 9 мая 2020 года: выздоровели уже более 100 тысяч человек

По состоянию на 9 мая в Италии подтвердили уже 218 268 случаев заболевания коронавирусом. Вследствие заболевания умер едва ли не каждый седьмой – 30 395 человек. Впрочем 103 031 человек уже выздоровел.

Актуальные данные опубликованы на Worldometers.info.

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За последние сутки в Италии подтвердили 1 083 новых случая. Это самый низкий показатель за почти 2 месяца – от 10 марта, когда зафиксировали 977 новых случаев.

Кроме того, за последние сутки в Италии умерли 194 человека. 9 мая это самый высокий показатель в мире после США, Великобритании и Мексики.

Смертность от коронавируса в Италии до сих пор поражает. Там умерли почти 14% всех, у кого подтвердили коронавирус. При этом средняя смертность в мире не превышает 4%.

Главное о коронавирусе в Италии

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране возросло количество грабежей в магазинах – много людей потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали 121 украинцу.

С 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за пандемии коронавирус. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.​

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