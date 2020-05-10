Коронавирус в Италии 10 мая 2020 года: количество новых больных упало до уровня начала марта

За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 165 человек. Это значительно меньше, чем было накануне (194). Всего здесь зарегистрировали 802 новых случая COVID-19, из них 282 – в Ломбардии. К примеру, 9 мая сообщали о 1 083 новых больных, из которых 502 человека – жители Ломбардии.

Последний раз такие показатели смертности и новых случаев инфицирования в течение суток фиксировали 2 месяца назад – в начале – середине марта, когда эпидемия только набирала силу. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

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В то же время за последние 24 часа удалось выздороветь 2 155 пациентам. Общее количество "активных" больных, у которых сейчас положительный результат теста, уменьшилось еще на 1 518 человек – до 83 324.

В больницах пока остаются 13 618 больных коронавирусом, из них 1 027 – в отделениях интенсивной терапии (последних – на 7 человек меньше, чем накануне).

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заболели 219 070 человек, умерли – 30 560 человек. А выздоровели 105 186 итальянцев.

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Главное о коронавирусе в Италии

Италия занимает четвертое место в мире по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США, Испании и Великобритании.

По числу смертей Италия находится на 3 месте. Опережают ее Великобритания и США.

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневом рынке.

На территории Италии COVID-19 диагностировали как минимум у 121 украинца. Четверо из них умерли.

С 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала