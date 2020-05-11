Коронавирус в Италии 11 мая 2020 года: количество новых больных самое низкое с 4 марта

По состоянию на 11 мая в Италии зарегистрировали 219 814 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировали 744 новых больных – это самый низкий показатель с 4 марта.

О ситуации с коронавирусом в стране сообщает Агентство гражданской защиты Италии.

Днем ранее Коронавирус в Италии 10 мая 2020: количество новых больных упала до уровня начале марта

Суточная смертность из-за коронавирус в Италии снова выросла. За последние сутки от коронавируса умерли 179 человек. Это больше, чем 10 мая, когда в течение дня зарегистрировали 165 летальных случаев.

В целом, из 219 814 зафиксированных больных – 30 739 пациентов умерли. Но есть и хорошие новости, почти половина больных выздоровела – 106 587 человек одолели болезнь.

82 488 человек еще лечатся от болезни, 30 411 из которых в Ломбардии. От общего количества активных случаев, 13 539 пациентов госпитализированы, а остальные 67 950 (82%) имеют легкую форму болезни или бессимптомную.

В понедельник в реанимации находились 999 пациентов, что на 28 ниже, чем в воскресенье. Агентство также сообщило, что в воскресенье на наличие коронавируса протестировали 1 миллион 702 тысячи человек.

Главное о коронавирус в Италии

Италия занимает пятое место в мире по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали в США, Испании, Великобритании и России.

По числу смертей Италия находится на 3 месте. Опережают ее Великобритания и США.

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали минимум у 121 украинца. Четверо из них умерли.

С 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.

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