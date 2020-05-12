Коронавирус в Италии 12 мая 2020 года: вдвое больше новых случаев заражения, чем вчера

За последние сутки в Италии коронавирус обнаружили у 1402 человек, в этот момент было выявлено 744 новых случаев. В общем, такое количество новых больных в стране не регистрировали с начала мая.

Департамент гражданской защиты Италии сообщает, что 1033 новых сообщений о болезни поступило из Ломбардии.

Днем ранее Коронавирус в Италии 11 мая 2020 года: количество новых больных самое низкое от 4 марта

Власти региона сообщили, что 419 из этих случаев относятся к предыдущим неделям. Соответственно, количество новых больных в Италии за понедельник превышает 900 – это самое высокое число за последние 4 дня.

За минувшие сутки в стране погибли 172 человека и теперь общее количество летальных случаев – 30 911.

Также в реанимации продолжают освобождаться кровати. Количество пациентов в отделениях реанимации со вчерашнего дня уменьшилось с 999 до 952. Это вчетверо раз меньше, чем во время пика эпидемии в стране.

По состоянию на 12 мая, в Италии зарегистрировали 221 216 случаев коронавируса, из них 109 039 человек выздоровели.

Коротко о коронавирусе в Италии

По количеству зарегистрированных случаев заражения, Италия на 5 месте после США, Испании, России и Великобритании.

После США и Великобритании, по уровню летальности из-за болезни Италия занимает 3 место.

Известно, что у более чем 20 тысяч итальянских медработников обнаружили коронавирус.

Из-за COVID-19 Италия потеряла не менее 150 врачей.

Коронавирус не обошел и украинских заробитчан. На территории страны коронавирус диагностировали в 121 украинцев. Четверо из них умерли, а двое выздоровели.

4 мая в Италии началась вторая фаза ослабления карантина. Сейчас разрешено работать малым предприятия и встречаться с родными в пределах региона.

Если ситуация не ухудшится, с 18 мая местные власти планируют разрешить открыться ресторанам, барам, парикмахерским и салонам красоты.

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