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Коронавирус в Италии 13 мая 2020 года: за прошедшие сутки количество больных уменьшилось

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Коронавирус в Италии 13 мая 2020 – статистика, новости Италии
Коронавірус в Італії / glavred.info

По состоянию на 13 мая в Италии зафиксировали 888 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее это количество превышало 1400.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

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К сожалению, за последние сутки в Италии зафиксировали 195 летальных случаев, днем ранее умерло 172 человека. Общее количество жертв коронавируса в стране – 31 106.

С такими показателями Италия занимает второе место в Европе по количеству смертей.

Количество подтвержденных случаев по сравнению с двумя днями ранее уменьшилась. 13 мая сообщили о 888 новых больных. Общее количество людей, заразившихся коронавирусом – 222 104.

Из положительных новостей – 112 541 пациент успешно переболел коронавирусной инфекцией и выздоровел.

Кратко о коронавирусе в Италии

  • По количеству зарегистрированных случаев заражения, Италия на 5 месте после США, Испании, России и Великобритании.
  • После США и Британии, по уровню летальности из-за болезни Италия занимает 3 место.
  • Известно, что в более чем у 20 тысяч итальянских медработников обнаружили коронавирус.
  • Из-за COVID-19 Италия потеряла не менее 150 врачей.
  • Коронавирус не обошел и украинских заробитчан. На территории страны коронавирус диагностировали 121 украинцу. Четверо из них умерли, а двое выздоровели.
  • 4 мая в Италии началась вторая фаза ослабления карантинных ограничений. Сейчас разрешено работать малым предприятия и встречаться с родными в пределах региона.​
  • Если ситуация не ухудшится, с 18 мая местная власть планирует разрешить открыться ресторанам, барам, парикмахерским и салонам красоты.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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