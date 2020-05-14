Коронавирус в Италии 14 мая 2020 года: суточная смертность из-за болезни в стране снова выросла
За минувшие сутки в Италии умерли 262 человека. Это наибольший показатель за последнюю неделю, а с 10 мая суточное количество летальных случаев в стране не достигало 200.
За последние сутки в Италии обнаружили 992 новых случая заражения, сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
Днем ранее Коронавирус в Италии 13 мая 2020 года: за прошедшие сутки количество больных уменьшилось
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