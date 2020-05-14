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Коронавирус в Италии 14 мая 2020 года: суточная смертность из-за болезни в стране снова выросла

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Коронавирус в Италии 14 мая 2020 – статистика, новости Италии
Коронавирус в Италии / glavred.info

За минувшие сутки в Италии умерли 262 человека. Это наибольший показатель за последнюю неделю, а с 10 мая суточное количество летальных случаев в стране не достигало 200.

За последние сутки в Италии обнаружили 992 новых случая заражения, сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Днем ранее Коронавирус в Италии 13 мая 2020 года: за прошедшие сутки количество больных уменьшилось

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Жертвы Статистика Новости Здоровье Здоровье Лечение
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