Коронавирус в Италии 15 мая 2020 года: более половины больных выздоровели

По состоянию на 15 мая в Италии зафиксировали 223 885 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 789 человек.

Новые случаи заражения в стране сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Днем ранее Коронавирус в Италии 14 мая 2020 года: суточная смертность из-за болезни в стране снова выросла

Зато из 223 885 выявленных случаев заражения, 72 070 остаются активными, что на более чем 4 тысячи меньше от вчерашнего.

Количество пациентов, находящихся в отделениях реанимации, с каждым днем снижается. Сейчас в реанимации находятся 808 человек, что на 47 меньше, чем в предыдущий день. Всего в итальянские больницы госпитализировали 10 792 пациентов.

Известно, что 60 470 (84%) от 72 070 находятся в самоизоляции с легкими симптомами или вообще без них.

За минувшие сутки скончались 242 человека, в результате чего общее количество летальных случаев в стране составляет 31 610.

Впрочем, есть и хорошие новости, ведь за прошедшие сутки в Италии выздоровели 4 917 человек. Следовательно, от начала пандемии в стране выздоровело 120 205 человек.

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