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Коронавирус в Италии 17 мая 2020 года: число новых инфицирований снова растет

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Коронавирус Италия – 17 мая 2020 новости, статистика Италии
Коронавирус в Италии / glavred.info

По состоянию на 17 мая в Италии зафиксировали снизился суточный показатель смертности вследствие осложнений коронавирусной болезни. Вместе с тем, число новых случаев инфицирования вновь возросло.

Так, за минувшие сутки в Италии обнаружили 875 новых случаев заболевания COVID-19, тогда как накануне было 789 – определенное снижение количества новых инфицирований. Такие данные опубликовал Департамент гражданской защиты Италии.

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Какова ситуация в Италии сегодня

Количество смертей от коронавируса несколько меньше, чем фиксировали в пиковый период эпидемии. За последние сутки умерли 153 пациента. Таким образом общее число умерших с начала эпидемии возросло до 31 763.

По состоянию на 17 мая 10 400 человек остаются в больницах с симптомами коронавируса, из них 775 – в отделениях интенсивной терапии с тяжелым течением болезни.

К счастью, число людей, которым удалось побороть недуг высокое – 2605 инфицированных выздоровели за последние 24 часа.

Всего с начала пандемии в Италии от коронавируса вылечились более 122 810 тысяч человек.

Кратко о противодействии коронавирусу в Италии

  • Италия входит в пятерку лидеров по количественному показателю инфицированных SARS-CoV-2.
  • Страна понесла значительные жертвы из-за коронавируса, больше только в США и Британии.
  • COVID-19 заболели более 20 тысяч итальянских медработников, а умерли по меньшей мере 150 врачей Италии.
  • 4 мая в Италии стартовала вторая фаза ослабления карантинных ограничений.
  • Если ситуация не ухудшится, с 18 мая местная власть планирует разрешить открыться ресторанам, барам, парикмахерским и салонам красоты.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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