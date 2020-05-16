Коронавирус в Италии 16 мая 2020 года: умерло меньше всего людей за более чем 2 месяца

По состоянию на 16 мая в Италии зафиксировали 224 тысячи 760 случаев коронавируса. За сутки в Италии умерли 153 человека, что является рекордно низким показателем еще с 9 марта, когда за сутки умерли 97 человек.

О новых случаях заражения в стране сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

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За последние сутки 16 мая в Италии подтвердили 875 новых случаев заражения. Этот показатель также значительно ниже, чем за предыдущие 2 месяца, но выше показателя 15 мая – 789 случаев.

Общее число жертв в Италии теперь составляет 31 тысячу 763 человека. Зато выздоровели от коронавируса уже 122 тысячи 810 человек.

Вместе с тем в Италии на коронавирус уже протестировали 2 миллиона 944 тысячи человек. Это почти 5% граждан государства или каждый двадцатый.

Коронавирус в Италии: основное

Италия на 5 месте по общему количеству больных коронавирусом, перед ней только США, Испания, Россия и Великобритания.

Италия на третьем месте в мире по количеству смертей от коронавируса – больше только в США и Великобритании.

Коронавирус подтвердили в более чем 20 тысяч итальянских медработников.

Вследствие COVID-19 погибли по меньшей мере 150 врачей Италии.

В Италии коронавирусом заразился 121 украинец. Двое из них уже выздоровели, но четырех спасти не удалось.

4 мая в Италии началась вторая фаза ослабления карантина. Сейчас разрешено работать малым предприятия и встречаться с родными в пределах региона.

Если ситуация не ухудшится, с 18 мая местные власти планируют разрешить открыться ресторанам, барам, парикмахерским и салонам красоты.

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