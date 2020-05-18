Коронавирус в Италии 18 мая 2020 года: наименьшее количество жертв от начала карантина
За минувшие сутки в Италии зафиксировали рекордно низкий показатель летальных случаев от осложнений коронавируса – умерли 99 человек. Общее число жертв COVID-19 превысило 32 тысячи, достигнув 32 007.
Об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.
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В последний раз число умерших меньше сотни было только 9 марта, тогда умерли 97 больных.
Уменьшается ли количество новых больных в Италии
Количество людей, которые инфицируются коронавирусной болезнью, стабильно уменьшается. В прошлые сутки инфекцию обнаружили у 451 человека, в воскресенье зафиксировали 675 новых случаев.
Всего в Италии с начала эпидемии подтвердили 225 886 случаев коронавируса.
Сколько итальянцев смогли побороть недуг
За сутки выздоровели 2150 человек. Всего из больниц уже выписали 127 326 больных.
Важно! Сейчас в Италии по меньшей мере 66 553 активных случаев коронавируса.
Что надо знать о распространении коронавируса в Италии
- Италия вышла из пятерки лидеров по количественному показателю инфицированных SARS-CoV-2. Несмотря на то, что до недавнего времени была эпицентром распространения инфекции в Европе.
- Страна понесла значительные потери из-за коронавируса, умерли более 32 тысяч человек, больше только в США и Британии.
- COVID-19 обнаружили у более чем 20 тысяч итальянских медработников.
- С 18 мая в Италии стартовала вторая фаза ослабления карантина: заработали некоторые заведения сферы услуг и большинство магазинов. Кроме того, начали открываться церкви и соборы.
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