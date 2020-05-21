Коронавирус в Италии 20 мая 2020 года: количество смертей возросло

По состоянию на 20 мая в Италии выявили 813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

Также по теме: Коронавирус в Италии 19 мая 2020: количество госпитализированных пациентов снижается

С начала эпидемии в Италии на COVID-19 заболели в 226 699 человека. За последние сутки инфекцию обнаружили у 813 человек, накануне было известно о 451 случае.

К сожалению, за последние сутки увеличилось количество летальных случаев – 162. Днем ранее было зафиксировано 99 смертей.

На сегодняшний день в стране насчитывается 65 129 активных случаев. За сутки выздоровели 2075 пациентов. Общее количество тех, кто преодолел болезнь, составляет 129 401.

Добавим, что в Италии продолжается ослабление карантина. С 3 июня в стране откроются все аэропорты.

Заметим, что некоторые итальянцы начали устраивать вечеринки и вернулись к привычной жизни. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что обеспокоен тем, потому что многие стали игнорировать рекомендации по социальной дистанции.