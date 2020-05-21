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Коронавирус в Италии 21 мая 2020 года: за сутки обнаружили более 600 новых случаев

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Коронавирус Италия – 21 мая 2020 новости, статистика Италии
Коронавирус в Италии / 5.ua

По состоянию на 21 мая в Италии зафиксировали 642 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 21 мая общее количество зараженных коронавирусом в Италии составляет 228 006 человек. Об этом говорится на сайте Worldometers.info.

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К сожалению, количество летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19, в Италии растет. Всего за сутки зафиксирован прирост в 156 новых смертей. Всего с начала эпидемии коронавируса умерли 32 486 человек.

Заметим, что на сегодня в Италии 60 960 активных случаев, 134 560 пациентов выздоровели.

Добавим, что Италия откроет свои аэропорты с 3 июня и позволит межрегиональные и международные перевозки.

Что известно о распространении коронавируса в Италии

  • Италия вышла из пятерки лидеров по количественному показателю инфицированных SARS-CoV-2. Несмотря на то, что до недавнего времени была эпицентром распространения инфекции в Европе.
  • Коронавирус обнаружили у более чем 20 тысяч итальянских медработников.
  • С 18 мая в Италии стартовала вторая фаза ослабления карантина: заработали некоторые заведения сферы услуг и большинство магазинов. Кроме того, начали открываться церкви и соборы.
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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