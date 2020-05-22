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Коронавирус в Италии 22 мая 2020 года: в реанимации более 500 пациентов

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Коронавирус Италия – 22 мая 2020 новости, статистика Италии
Коронавирус в Италии / tunota.com/

По состоянию на 22 мая в Италии зафиксировали 652 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Центром COVID-19 в стране остается Ломбардия.

От коронавируса в Италии сейчас лечатся 59 322 человека, сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Днем ранее Коронавирус в Италии 21 мая 2020 года: за сутки обнаружили более 600 новых случаев

По состоянию на 22 мая, в Италии обнаружили 28 658 случаев коронавируса, 59 322 из которых остаются активными.

595 человек находятся в реанимации, что примерно на тысячу меньше, чем в начале месяца. Еще 1 мая это число составляло 1 578.

Всего в итальянских больницах находятся 8 957 человек, остальные лечатся дома на самоизоляции.

В результате осложнений из-за COVID-19 со вчерашнего умерли еще 130 человек. Теперь общее количество летальных случаев в стране составляет 32 616.

За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 2 160 пациентов. Это означает, что в целом 136 720 человек уже выздоровели.  

Наибольшие очаги коронавируса в Италии на 22 мая:

  • Ломбардия – 25,933;
  • Пьемонт – 8452;
  • Эмилия-Романья – 4730.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Жертвы Больница Статистика Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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