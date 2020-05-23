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Коронавирус в Италии 23 мая 2020 года: количество больных активно уменьшается

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Коронавирус Италия 23 мая 2020 – новости, статистика Италии
Коронавирус в Италии / gazeta.ru

По состоянию на 23 мая в Италии зафиксировали 669 новых случаев коронавируса. Вместе с тем общее количество больных за сутки уменьшилось на 1 тысячу 570 человек.

По состоянию на 23 мая в Италии коронавирусом заболели 229 тысяч 327 человек, сообщает Департамент гражданской защиты страны.

К слову Коронавирус в Италии 22 мая 2020 года

Всего за все время пандемии 138 тысяч 840 больных смогли переболеть коронавирусом и выздороветь. Сейчас активны еще 57 тысяч 752 случая болезни. 

Из-за коронавируса в целом умерли уже 32 тысячи 375 человек. Это третий показатель в мире после США и Великобритании. За последние сутки умерли 119 человек.

Наибольшие очаги коронавируса в Италии по состоянию на 23 мая:

  • Ломбардия – 25 тысяч 630 ныне больных;
  • Пьемонт – 8 тысяч 25;
  • Эмилия-Романья – 4 тысячи 570.

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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