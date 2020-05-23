Коронавирус в Италии 23 мая 2020 года: количество больных активно уменьшается
По состоянию на 23 мая в Италии зафиксировали 669 новых случаев коронавируса. Вместе с тем общее количество больных за сутки уменьшилось на 1 тысячу 570 человек.
По состоянию на 23 мая в Италии коронавирусом заболели 229 тысяч 327 человек, сообщает Департамент гражданской защиты страны.
К слову Коронавирус в Италии 22 мая 2020 года
Всего за все время пандемии 138 тысяч 840 больных смогли переболеть коронавирусом и выздороветь. Сейчас активны еще 57 тысяч 752 случая болезни.
Из-за коронавируса в целом умерли уже 32 тысячи 375 человек. Это третий показатель в мире после США и Великобритании. За последние сутки умерли 119 человек.
Наибольшие очаги коронавируса в Италии по состоянию на 23 мая:
- Ломбардия – 25 тысяч 630 ныне больных;
- Пьемонт – 8 тысяч 25;
- Эмилия-Романья – 4 тысячи 570.