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Коронавирус в Италии 24 мая 2020 года: страна на шестом месте по количеству больных

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Коронавирус Италия 24 мая 2020 – статистика, новости Италии
Коронавирус в Италии / vita.it

По состоянию на 24 мая в Италии зафиксировали 531 новый случай коронавируса. Всего от недуга выздоровели 140 479 больных.

По состоянию на 24 мая, в Италии коронавирусом заболели 229 858 человек, сообщает Департамент гражданской защиты страны.

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В общем за все время пандемии 140 479 больных смогли переболеть коронавирусоми и выздороветь. Сейчас активны еще 56 594 случаев болезни.

Из-за коронавируса в целом умерли уже 32 785 человек. Это третий показатель в мире после США и Великобритании. В то же время за последние сутки от болезни умерли 50 человек.

Наибольшие очаги коронавируса в Италии по состоянию на 24 мая:

  • Ломбардия – 25 614 ныне больных;
  • Пьемонт – 7 703;
  • Эмилия-Романья – 4 477.

Больше о том, когда закончится пандемия COVID-19 – читайте по ссылке.

Автор: Северин Трач
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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