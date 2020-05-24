Коронавирус в Италии 24 мая 2020 года: страна на шестом месте по количеству больных
По состоянию на 24 мая в Италии зафиксировали 531 новый случай коронавируса. Всего от недуга выздоровели 140 479 больных.
По состоянию на 24 мая, в Италии коронавирусом заболели 229 858 человек, сообщает Департамент гражданской защиты страны.
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В общем за все время пандемии 140 479 больных смогли переболеть коронавирусоми и выздороветь. Сейчас активны еще 56 594 случаев болезни.
Из-за коронавируса в целом умерли уже 32 785 человек. Это третий показатель в мире после США и Великобритании. В то же время за последние сутки от болезни умерли 50 человек.
Наибольшие очаги коронавируса в Италии по состоянию на 24 мая:
- Ломбардия – 25 614 ныне больных;
- Пьемонт – 7 703;
- Эмилия-Романья – 4 477.
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