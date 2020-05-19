Коронавирус в Италии 19 мая 2020 года: количество госпитализированных пациентов снижается

По состоянию на 19 мая в Италии зафиксировали 226 699 случаев заражения коронавирусом. Со вчерашнего дня болезнь обнаружили у 813 человек.

Количество пациентов в реанимации снижается с каждым днем, сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Также по теме Коронавирус в Италии 18 мая 2020 года: наименьшее количество жертв от начала карантина

Из 226 699 выявленных случаев заражения, 65 129 остаются активными. Из них госпитализирована 9 991 человек, в то время 716 пациентов находятся в реанимации.

Еще 54 422 (84% от активных случаев) человека находятся дома на самоизоляции. Они имеют легкие симптомы или вообще не имеют признаков болезни.

Ломбардия до сих пор остается центром вспышки в Италии – в регионе от коронавируса сейчас лечат 27 291 человека.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло 162 человека. Следовательно, за все время в Италии зафиксировали 32 169 летальных случаев из-за коронавируса.

129 401 пациент выздоровел от болезни – это более половины от всех зафиксированных случаев в стране.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.