Коронавирус, кроме легких, повреждает и другие органы

Сначала COVID-19 считался исключительно респираторным заболеванием. Однако с каждым новым исследованием инфекции, становится понятно, что он поражает и другие органы. Оказалось, что коронавирус особенно вреден для почек.

Об этом говорится в исследовании Университетского медицинского центра в Гамбурге (Германия), пишет DW.

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Микробиологи и судмедэксперты проанализировали результаты вскрытий 27 человек, умерших от COVID-19.

"Sars-CoV-2 является не просто вирусом легких", – рассказал руководитель исследования Тобиас Хубер. По его словам заражения почек, вероятно, является причиной того, почему у больных COVID-19 часто возникают аномальные показатели анализа мочи.

Ученые считают, что это объясняет чрезвычайно высокий уровень острой почечной недостаточности (до 50%) у пациентов с болезнью Covid 19.

Патоген был обнаружен в почках, сердце, печени, мозге и крови пациентов. Самые высокие концентрации – в клетках дыхательных путей.

Ученые считают, что заражение других органов должно учитываться при лечении.

Мы должны следить за всеми симптомами, а не только по кислородной недостаточностью. Дальнейшие исследования должны уточнить, в какой степени изменения в моче могут служить системой раннего предупреждения для тяжелой формы коронавируса,

– говорится в исследовании.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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