За прошлый месяц – май – в мире диагностировали 2 916 193 случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии COVID-19.

По состоянию на 1 мая, в мире было выявлено 3 343 056 людей больных коронавирусом, по данным Worldometers.

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Всего количество больных в мае превысило 6 миллионов пациентов. Умерло более 131 000 пациентов. Полтора миллиона больных выздоровело.

В 213 странах диагностировано 6 259 249 случаев заболевания коронавирусом, 2 844 019 пациентов уже выздоровели, 373 697 умерли.

Наибольшее количество больных в США – 1 837 170 пациентов с COVID-19. На втором месте Бразилия, там 514 849 больных, третья Россия, где 405 843 пациентов с коронавирусом.

Украина на 36 месте, по состоянию на 1 июня здесь зафиксировали 24 012 случаев COVID-19, 9 690 пациентов выздоровел и 718 умерло.