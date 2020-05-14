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Коронавирус может стать привычной болезнью, – ВОЗ

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В ВОЗ ожидают, что коронавирус будет постоянно присутствовать среди людей
В ВОЗ ожидают, что коронавирус будет постоянно присутствовать среди людей / worldofcruising.co.uk

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что после пандемии коронавирус, вероятно, никуда не исчезнет. Мол, он может стать одной из постоянных болезней людей.

Эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан считает, что заболевание может стать эндемичным – постоянно присутствовать среди людей. Об этом он заявил во время брифинга Организации, сообщает 24 канал.

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В этом вопросе важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, когда же исчезнет эта болезнь,
– заявил Майкл Райан.

Отдельно он отметил важность создания вакцины от коронавируса. В частности Райан надеется на ее создание для возможности контролировать этот вирус.

"Важный контроль над вирусом необходим для снижения оценки риска, который остается высоким на национальном, региональном и глобальном уровнях", – резюмировал эксперт ВОЗ.

Что известно о вакцине от коронавирус?
Сейчас о важности ее разработки не заявлял разве что ленивый. Впрочем пока все на стадии заявлений, а в отдельных случаях – в процессе разработки. По данным ВОЗ, на это уйдет около года.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 ВОЗ Здоровье Медицина
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