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Как примерять одежду в магазинах, чтобы не подхватить COVID-19: советы

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Коронавирус COVID-19 на одежде – как не подцепить вирус
Советы для безопасных покупок / nearsay.com /Иллюстративное фото

После ослабления ограничительных мер в Украине открылись магазины с одеждой и обувью. Они пользуются немалым спросом, ведь не работали с начала карантина. Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом после примерки – читайте дальше.

Сейчас в мире нет подтвержденных случаев, когда человек заразился коронавирусом через одежду. Об этом в комментарии 24 каналу рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

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Однако она подчеркнула: если человек болен, например, кашлял в эту одежду и оставила на ней какой-то свой биологический материал, то теоретически такое возможно.

Поэтому меры профилактики в таких магазинах должны быть такие же, как в других заведениях. Должна происходить дезинфекция, должны быть антисептики, маски. Обязательным является проветривание и уборка примерочных,
– подчеркнула врач.

Переживать стоит, однако не из-за одежды. Ведь через кожу коронавирус не передается. Эпидемиологи отмечают, что настоящая угроза кроется в немытых руках, которыми люди могут трогать лицо после примерки, пишет ТСН.

Справка. 11 мая Кабмин ослабил карантин в Украине. В частности, разрешили оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами (кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ). Поэтому во многих областях открылись магазины одежды и обуви.

Эпидемиолог Андрей Александрин объяснил, как избежать вероятного инфицирования. По его словам, мерить одежду нужно в маске, а сразу после примерки следует помыть или продезинфицировать руки. По возможности стоит совершать покупки быстро и без примерки.

Полный комментарий Людмилы Мухарской о COVID-19 в Украине: смотрите видео

 

 

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Здоровая жизнь Мода
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