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Коронавирус не такой заразный, как считалось ранее: новое исследование

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Коронавирус плохо живет на поверхностях
Коронавирус плохо живет на поверхностях / unsplash.com

Ученые не нашли способный к заражению коронавирус SARS-CoV-2 на загрязненных поверхностях. Важно, что для исследования взяли мазки из больниц в пик эпидемии.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Препринт (результаты еще не подтверждены) их доклада опубликовали на сервере medRxiv.

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Образцы собирали в течение 18 дней в апреле с помощью ватного тампона на площади 25 см² в больницах Лондона. Это делали в то время, когда все стационары были заполнены больными COVID-19.

Вирус пытались размножить в клетках почки африканской зеленой мартышки и в клетках рака толстой кишки человека.

Коронавірус погано виживає поза організмом людини
Коронавирус плохо выживает вне организма человека  / Фото unsplash

Результаты исследования

Вирус нашли на 114 218 (52,3%) поверхностях и в 14 из 31 (38,7%) воздушных проб, однако его не смогли размножить. Кроме того, уровень РНК вируса на поверхностях в больнице был меньше минимума, который можно культивировать через два часа после сбора образцов.

Невозможность культивирования вируса объясняется низким уровнем РНК или большим промежутком времени с момента оседания патогена на поверхности, или сразу обеими причинами,
– сказали авторы работы.

Что это значит?

Это хорошие новости! Если выводы ученых подтвердятся, это будет означать, что вирус не настолько живучий на поверхностях, как считалось ранее. Например, ученые сообщали, что он может выживать на стекле до 4 дней.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Медицина Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Лечение
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