Новое исследование показало, что коронавирус может повреждать мужскую фертильность путем изменений в клетках, которые вырабатывают сперматозоиды.

Коронавирус может повреждать яички, непосредственно их не инфицируя, это показало исследование ученых из Университета Тафтса в сотрудничестве с Gongii Medical College Китая. Об этом авторы исследования сообщают в журнале European Eurology. Материал еще не опубликован, потому что не прошел независимую оценку научных редакторов, пишет Daily Mail.

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Они не обнаружили следов вируса в яичках у мужчин, но обнаружили повреждения, которые могут быть опасны для фертильности сразу в нескольких разновидностях клеток.

Наиболее тревожные изменения выявлены у мужчин в семенных канальцах – небольших структурах в яичках, которые вырабатывают и сохраняют сперматозоиды. Клетки изменялись, как воздушные шарики, они растягивались и деформировались.

Хотя у пациентов была нормальная эрекция, когда заболели коронавирусом, ученые обеспокоены, что повреждения семенных канальцев могут привести к уменьшению и даже исчезновению сперматозоидов после выздоровления от COVID-19.

Подчеркиваем, научная статья еще не прошла рецензию. Но мы вас информируем, чтобы вы знали обо всех потенциальных рисках.