Коронавирус обнаружили более чем 19 тысяч украинцев: какая ситуация в областях
В Украине по состоянию на 20 мая официально подтвердили 19 230 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки обнаружили 354 новых случаев заражения инфекцией.
К сожалению, 564 больных умерли, из которых 16 летальных случаев произошли за минувшие сутки. Впрочем побороть недуг смогли 5 955 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Распространение коронавируса в областях Украины:
- Винницкая область – 766 случаев;
- Волынская область – 676 случаев;
- Днепропетровская область – 849 случаев;
- Донецкая область – 133 случая;
- Житомирская область – 583 случая;
- Закарпатская область – 922 случая;
- Запорожская область – 385 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1 246 случаев;
- Кировоградская область – 450 случаев;
- г. Киев – 2 410 случаев;
- Киевская область – 1 261 случай;
- Львовская область – 1 136 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 264 случая;
- Одесская область – 792 случая;
- Полтавская область – 265 случаев;
- Ровненская область – 1 217 случаев;
- Сумская область – 164 случая;
- Тернопольская область – 1 089 случаев;
- Харьковская область – 836 случаев;
- Херсонская область – 172 случая;
- Хмельницкая область – 280 случаев;
- Черновицкая область – 2 796 случаев;
- Черкасская область – 381 случай;
- Черниговская область – 115 случаев.
Внимание! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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