Коронавирус обнаружили более чем 19 тысяч украинцев: какая ситуация в областях

В Украине по состоянию на 20 мая официально подтвердили 19 230 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки обнаружили 354 новых случаев заражения инфекцией.

К сожалению, 564 больных умерли, из которых 16 летальных случаев произошли за минувшие сутки. Впрочем побороть недуг смогли 5 955 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Распространение коронавируса в областях Украины:

Винницкая область – 766 случаев;

Волынская область – 676 ​​случаев;

Днепропетровская область – 849 случаев;

Донецкая область – 133 случая;

Житомирская область – 583 случая;

Закарпатская область – 922 случая;

Запорожская область – 385 случаев;

Ивано-Франковская область – 1 246 случаев;

Кировоградская область – 450 случаев;

г. Киев – 2 410 случаев;

Киевская область – 1 261 случай;

Львовская область – 1 136 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 264 случая;

Одесская область – 792 случая;

Полтавская область – 265 случаев;

Ровненская область – 1 217 случаев;

Сумская область – 164 случая;

Тернопольская область – 1 089 случаев;

Харьковская область – 836 случаев;

Херсонская область – 172 случая;

Хмельницкая область – 280 случаев;

Черновицкая область – 2 796 случаев;

Черкасская область – 381 случай;

Черниговская область – 115 случаев.

Внимание! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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