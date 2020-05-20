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Коронавирус обнаружили более чем 19 тысяч украинцев: какая ситуация в областях

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Статистика больных коронавирусом
Статистика больных коронавирусом / unsplash.com

В Украине по состоянию на 20 мая официально подтвердили 19 230 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки обнаружили 354 новых случаев заражения инфекцией.

К сожалению, 564 больных умерли, из которых 16 летальных случаев произошли за минувшие сутки. Впрочем побороть недуг смогли 5 955 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Распространение коронавируса в областях Украины:

  • Винницкая область – 766 случаев;
  • Волынская область – 676 ​​случаев;
  • Днепропетровская область – 849 случаев;
  • Донецкая область – 133 случая;
  • Житомирская область – 583 случая;
  • Закарпатская область – 922 случая;
  • Запорожская область – 385 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1 246 случаев;
  • Кировоградская область – 450 случаев;
  • г. Киев – 2 410 случаев;
  • Киевская область – 1 261 случай;
  • Львовская область – 1 136 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 264 случая;
  • Одесская область – 792 случая;
  • Полтавская область – 265 случаев;
  • Ровненская область – 1 217 случаев;
  • Сумская область – 164 случая;
  • Тернопольская область – 1 089 случаев;
  • Харьковская область – 836 случаев;
  • Херсонская область – 172 случая;
  • Хмельницкая область – 280 случаев;
  • Черновицкая область – 2 796 случаев;
  • Черкасская область – 381 случай;
  • Черниговская область – 115 случаев.

Внимание! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Лечение
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