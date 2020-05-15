Коронавирус провоцирует у детей загадочное заболевание: доказательства итальянских врачей

Нашли новые четкие доказательства того, что воспалительное заболевание у детей связано с коронавирусной инфекцией. Загадочную болезнь, напоминающую синдром Кавасаки, обнаружили как минимум в шести странах.

Работа итальянских врачей была опубликована в престижном научном журнале Lancet, пишет The Guardian. Авторы призывают принять во внимание связь между COVID-19 и воспалительным заболеванием у детей при принятии решений по ослаблению карантинных ограничений, в частности не спешить открывать школы и детские сады.

Читайте также: Новая стратегия лечения коронавируса: как остановить воспаление в организме

Что известно о синдроме Кавасаки

Синдром Кавасаки – что это? Это редкое воспалительное заболевание, которое ослабляет кровеносные сосуды. Обычно болезнь поражает детей в возрасте до пяти лет. Синдром Кавасаки может спровоцировать аневризмы, сердечный приступ или сердечную недостаточность.

Признаки воспалительного заболевания, в частности повышенная температура тела, боль в животе, покраснение глаз объясняют чрезмерной иммунной реакцией в результате инфицирования коронавирусом нового типа.

Связь синдрома Кавасаки с COVID-19

Подтверждают связь такой иммунной реакции на коронавирус у детей и итальянские врачи.

Медики из города Бергамо, где количество инфицированных и умерших от COVID-19 было максимальным для Италии, выявили значительный рост количества детей, которые страдали от симптомов, похожих на симптомы синдрома Кавасаки.

Если ранее специалисты сталкивались с такими пациентами раз в три месяца, то во время пандемии COVID-19 их количество увеличилось до десяти в месяц.



Синдром Кавасаки не всегда требует интенсивного лечения / Фото dailynews

Кроме того, у каждого восьмого ребенка выявляли положительные результаты тестов на антитела к коронавирусу.

Ученые также признали, что лишь один ребенок из тысячи зараженных COVID-19 страдает от загадочного воспаления. Кроме того, в большинстве случаев это состояние не требует интенсивного лечения.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.