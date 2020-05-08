Коронавирус в Швеции: страна опередила своих соседей по смертности от COVID-19
Шведские чиновники усомнились в правильности решения не вводить жесткий карантин в стране. Количество случаев COVID-19 в Швеции достигло около 24 тысяч.
При этом 2 941 человек умер. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Швеции.
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Мы приближаемся к трем тысячам погибших, это страшная и большая цифра,
– сказал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
Тегнелл был одним из руководителей, который реагировал на пандемию COVID-19 в Швеции. Ранее он защищал решение страны не вводить карантин. Но теперь он признал, что "не уверен", была ли стратегия без каких-либо ограничений лучшим выбором.
Что известно о вспышке коронавируса в Швеции и отказе от карантина
- Сейчас Швеция имеет самое большое количество зараженных и умерших от COVID-19 среди скандинавских стран.
- В соседних Дании, Норвегии и Финляндии зафиксировано 10281, 7996 и 5573 случаев соответственно. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
- Согласно модели прогнозирования команды реагирования на COVID-19 Имперского колледжа Лондона, к 11 мая ежедневное количество смертей в Швеции достигнет 150 человек. А по итогам недели потери страны составят 1060 человек.
- Швеция остается одной из немногих стран в Европе, которые не ввели жесткий карантин. Шведское правительство избрало так называемую стратегию по завоеванию "коллективного иммунитета" путем увеличения количества людей, которые контактировали с вирусом. Цель этой стратегии не допустить второй волны заражения. Отказ от карантина вызвал шквал критики со стороны других стран.
- Сейчас в Швеции действуют определенные ограничения из-за пандемии, которые включают запрет собраний более 50 человек.
- Также гражданам советуют избегать поездок без острой необходимости и контактов со старшими людьми.
- Однако, можно ходить в рестораны, бары, кафе, ночные клубы. Старшая школа и университеты закрыты. А обучение перенесли в интернет. Однако, классы для детей до 16 лет продолжают работать в обычном режиме.