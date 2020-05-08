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Коронавирус в Швеции: страна опередила своих соседей по смертности от COVID-19

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Коронавирус в Швеции - новые случаи COVID-19 в Швеции
В Швеции вспышка коронавируса на фоне отказа от карантина / EPA

Шведские чиновники усомнились в правильности решения не вводить жесткий карантин в стране. Количество случаев COVID-19 в Швеции достигло около 24 тысяч.

При этом 2 941 человек умер. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Швеции.

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Мы приближаемся к трем тысячам погибших, это страшная и большая цифра,
– сказал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Тегнелл был одним из руководителей, который реагировал на пандемию COVID-19 в Швеции. Ранее он защищал решение страны не вводить карантин. Но теперь он признал, что "не уверен", была ли стратегия без каких-либо ограничений лучшим выбором.

Что известно о вспышке коронавируса в Швеции и отказе от карантина

  • Сейчас Швеция имеет самое большое количество зараженных и умерших от COVID-19 среди скандинавских стран.
  • В соседних Дании, Норвегии и Финляндии зафиксировано 10281, 7996 и 5573 случаев соответственно. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
  • Согласно модели прогнозирования команды реагирования на COVID-19 Имперского колледжа Лондона, к 11 мая ежедневное количество смертей в Швеции достигнет 150 человек. А по итогам недели потери страны составят 1060 человек.
  • Швеция остается одной из немногих стран в Европе, которые не ввели жесткий карантин. Шведское правительство избрало так называемую стратегию по завоеванию "коллективного иммунитета" путем увеличения количества людей, которые контактировали с вирусом. Цель этой стратегии не допустить второй волны заражения. Отказ от карантина вызвал шквал критики со стороны других стран.
  • Сейчас в Швеции действуют определенные ограничения из-за пандемии, которые включают запрет собраний более 50 человек.
  • Также гражданам советуют избегать поездок без острой необходимости и контактов со старшими людьми.
  • Однако, можно ходить в рестораны, бары, кафе, ночные клубы. Старшая школа и университеты закрыты. А обучение перенесли в интернет. Однако, классы для детей до 16 лет продолжают работать в обычном режиме.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Швеция Здоровье Лечение
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