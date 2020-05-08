Коронавирус в Швеции: страна опередила своих соседей по смертности от COVID-19

Шведские чиновники усомнились в правильности решения не вводить жесткий карантин в стране. Количество случаев COVID-19 в Швеции достигло около 24 тысяч.

При этом 2 941 человек умер. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Швеции.

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Мы приближаемся к трем тысячам погибших, это страшная и большая цифра,

– сказал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Тегнелл был одним из руководителей, который реагировал на пандемию COVID-19 в Швеции. Ранее он защищал решение страны не вводить карантин. Но теперь он признал, что "не уверен", была ли стратегия без каких-либо ограничений лучшим выбором.

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