В Украине уже более 37 тысяч больных коронавирусом. С 22 июня в Украине усилили контроль за карантином. Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 9 миллионов. Харьковчане не пускали критически больного коронавирусом в диспансер. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 22 июня

Статистика распространения коронавируса

За последние сутки в Украине обнаружили еще 681 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в Украине зарегистрировали 37 241 инфицированного.

К теме В Украине 37 241 больной COVID-19: за минувшие сутки зафиксирован 681 случай

К сожалению, со вчерашнего умерли еще 10 пациентов с коронавирусом, в результате чего общая статистика смертности вследствие COVID-19 в Украине выросла до 1012.

За минувшие сутки выписали 133 пациентов. В целом по стране от коронавируса выздоровели уже 16 642 человека.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в:

Львовской области – 3980 (+200)

Ровненской области – 2963 (+91)

Волынской области – 1852 (+70)

В Киеве – 4368 (+43).

В течение минувших суток в Украине провели 7831 тестирование: 6131 методом ПЦР, а еще 1700 методом ИФА. Отметим, что это значительно меньше, чем в те дни, когда в стране фиксировали рекордное количество новых больных.

Коронавирус среди медиков : с начала пандемии коронавирус обнаружили в 6046 украинских медработников, 48 из которых за прошедшие сутки. К сожалению, по меньшей мере 43 медики умерли во время течения болезни. Но есть и хорошие новости, ведь выздоровели уже 3657 работников медицинской сферы.

: с начала пандемии коронавирус обнаружили в 6046 украинских медработников, 48 из которых за прошедшие сутки. К сожалению, по меньшей мере 43 медики умерли во время течения болезни. Но есть и хорошие новости, ведь выздоровели уже 3657 работников медицинской сферы. Ситуация с COVID-19 в ВСУ: в Вооруженных силах Украины обнаружили 3 новых случая заражения COVID-19. Сейчас от коронавируса лечатся 143 военных. К сожалению, пятеро заболевших скончались. Сейчас на изоляции находятся 420 человек.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 22 июня:

Винницкая область – 1660 (1014 выздоровели);

Волынская область – 1852 (548 выздоровели);

Днепропетровская область – 1042 (776 выздоровели);

Донецкая область – 362 (145 выздоровели);

Житомирская область – 1270 (633 выздоровели);

Закарпатская область – 2149 (842 выздоровели);

Запорожская область – 555 (391 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 2056 (1071 выздоровел);

Киев – 4368 (1391 выздоровели) ;

; Киевская область – 2236 (1100 выздоровели);

Кировоградская область – 627 (508 выздоровели);

Луганская область – 72 (53 выздоровели);

Львовская область – 3980 (674 выздоровели);

Николаевская область – 366 (265 выздоровели);

Одесская область – 1304 (551 выздоровел);

Полтавская область – 293 (262 выздоровели);

Ровненская область – 2963 (1526 выздоровели);

Сумская область – 258 (182 выздоровели);

Тернопольская область – 1728 (1073 выздоровели);

Харьковская область – 1811 (872 выздоровели);

Херсонская область – 188 (175 выздоровели);

Хмельницкая область – 622 (492 выздоровели);

Черкасская область – 603 (393 выздоровели);

Черновицкая область – 4357 (1574 выздоровели);

Черниговская область – 480 (131 выздоровел).

Главные новости о коронавирусе в Украине

Антирекорд на Львовщине

Во Львовской области снова рекордное количество случаев заражения коронавирусом – за сутки болезнь обнаружили в 200 человек. В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов посетит Львов с рабочим визитом для прояснения ситуации и предоставления необходимой помощи. Зато мэр города Андрей Садовый ранее отмечал, что во Львове увеличили количество тестирований на выявление болезни, а львовяне стали хуже придерживаться карантина.

Усиление контроля за карантином в Украине

Вследствие ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине усилили контроль за соблюдением карантинных ограничений. В частности, правоохранители будут штрафовать тех граждан, которые находятся без маски в транспорте, а также владельцев заведений, которые не придерживаются правил карантина.

Почему снова могут усилить карантин / Инфографика 24 канала

Столкновения в Харькове

Скорая не могла доставить больного коронавирусом в Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения. В тот момент, когда мужчина был в тяжелом состоянии и нуждался в подключении к аппарату ИВЛ, местные жители отказывались пропускать машину и ложились под колеса. Правоохранители пытались оттиснуть граждан, вследствие чего возникли столкновения.

Массовое тестирование ИФА в Киеве

Штаб по чрезвычайным ситуациям Киева обязал владельцев и руководителей ряда учреждений города организовать тестирование своих сотрудников на антитела к COVID-19. Отныне в столице будут тестировать работников торговых сетей, предприятий общественного питания и сферы бытового обслуживания.

К тем Количество больных COVID-19 в мире превысило 9 миллионов

Новости о коронавирусе в мире за 22 июня

В мире более 9 миллионов случаев заражения COVID-19

Согласно данным Worldometers, сейчас в мире зарегистрировано 9 073 386 случаев заражения коронавирусом. Из них продолжают болеть 3 746 790 пациентов, ведь 485 513 больных выздоровели, а 471 183 умерли.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 356 841;

Бразилия – 1 086 990;

Россия – 592 280;

Индия – 426 910;

Великобритания – 304 331.

Исследования коронавируса

Итальянские ученые считают, что коронавирус мутировал и ослабел, из-за чего может исчезнуть сам по себе до изобретения вакцины. Они считают, что люди стали намного меньше заражаться и стали чаще болеть в легкой форме.

Вакцина против COVID-19

В Израильском институте биоисследований заявили, что ученым удалось провести успешные доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на хомяках. Они уверяют, что попытки заразить животных коронавирусом после проведения вакцинации оказались напрасными.

Карантин продлили до 31 июля: что изменится / Инфографика 24 канала