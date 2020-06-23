В Украине продолжается вторая волна COVID-19, количество инфицированных по состоянию на 23 июня – более 38 тысяч. Самая сложная ситуация сейчас на Львовщине, глава Минздрава Максим Степанов пригрозил массовыми увольнениями медицинского руководства области. О старте второй волны коронавируса заявили также в Южной Корее. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире за 23 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 23 июня

Статистика распространения коронавируса

За последние сутки в Украине обнаружили еще 833 случая заражения SARS-CoV-2. От начала пандемии в Украине зарегистрировали 38 074 больных COVID-19.

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Увы, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 23 летальных случая во время течения коронавируса. Всего от начала года в Украине умерли 1 035 пациентов с COVID-19.

Зато поправились 16 956 человек, из которых 314 больных побороли недуг за минувшие сутки.

Общее количество больных – 38 074. Вчера в Украине выявили 833 новых случая заражения коронавирусом.

Области с самой сложной эпидемиологической ситуацией

Очередной антирекорд и больше всего новых больных (+240) вновь зарегистрировали на Львовщине.

Несколько меньше, но также много новых случаев заражения зафиксировали на Закарпатье (+103), в Ровненской области (+75), а также в Киеве (+61) и на Буковине (+62).

За прошедшие сутки в Украине провели 19 404 тестирования, из них 9 900 исследований методом ПЦР, а также 9 504 исследования методом ИФА.

Ситуация с инфицированием медиков: COVID-19 в Украине заболели 6 138 медиков, по меньшей мере 40 из них умерли от осложнений.



Коронавирус в рядах ВСУ: коронавирусом болеют 154 военных. К сожалению, пятеро больных умерли.

COVID-19 в областях Украины 23 июня:

Винницкая область – 1 690;

Волынская область – 1 894;

Днепропетровская область – 1 049;

Донецкая область – 368;

Житомирская область – 1 295;

Закарпатская область – 2 291;

Запорожская область – 555;

Ивано-Франковская область – 2 091;

Кировоградская область – 631;

Киев – 4 429;

Киевская область – 2 285;

Львовская область – 4 220;

Луганская область – 73;

Николаевская область – 366;

Одесская область – 1 333;

Полтавская область – 296;

Ровненская область – 3 038;

Сумская область – 263;

Тернопольская область – 1 744;

Харьковская область – 1 844;

Херсонская область – 188;

Хмельницкая область – 622;

Черновицкая область – 4 419;

Черкасская область – 605;

Черниговская область – 485.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов посетил Львовскую область с рабочим визитом, чтобы выяснить причину резкого всплеска заболеваемости, ведь именно во Львовской области сейчас регистрируют наивысший суточный прирост инфицированных.

После рабочего визита Степанов заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятия ряда срочных и взвешенных решений и кадровых изменений.

Степанов обнаружил такие недостатки на Львовщине:

Большая очередь на тестирование. Иногда пациенты ожидали результатов по 7-10 дней.

Медленно проходят эпидемиологические расследования, а особенно по медработникам. Из 268 начатых эпидемиологических расследований завершены только 3.

Плохая обеспеченность лекарственными средствами.

Пренебрежение индивидуальными средствами в общественных местах, в частности в транспорте.

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Когда получат выплаты семьи погибших от коронавируса медиков

Страховые выплаты семьям медиков, которые работали с больными коронавирусом и умерли, стартуют после установления причины смерти врачей. Эпидемиологические расследования смертей уже начались.

Страховые выплаты предусмотрены в таких случаях:

1 млн 576 тысяч гривен – семьям медработников в случае их гибели от коронавируса, которым они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей.

210 тысяч гривен – если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19.

Выплаты в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусом.

Новости о коронавирусе в мире за 22 июня

В мире более 9 миллионов случаев заражения COVID-19. Согласно данным онлайн-карты Университета Джонса Хопкинса, сейчас в мире зарегистрированы 9 115 878 случаев заболевания COVID-19. Из них 4 544 196 больных выздоровели, а 472 541 умер.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 312 302;

Бразилия – 1 106 470;

Россия – 599 705;

Индия – 440 215;

Великобритания – 306 761.

Южная Корея объявила о второй волне COVID-19 в стране

Корейский центр контроля и профилактики заболеваний (KCDC) заявил, что в Южной Корее уже идет вторая волна вспышки коронавируса. Первая волна закончилась в апреле после того, как количество новых случаев ежедневно уменьшалось примерно до 10 или ниже в течение нескольких дней. Зато с начала мая заболеваемость снова резко возросла.

В Корее рассчитывают, что наибольший всплеск заболеваемости произойдет в осенние и зимние месяцы. Следовательно, органы здравоохранения страны готовят достаточно койкомест для борьбы с масштабным распространением болезни.

В Мексике у новорожденных тройняшек обнаружили коронавирус

В Мексике зафиксировали беспрецедентный случай. У новорожденной тройни диагностировали коронавирус.

Двое новорожденных, мальчик и девочка, имеют легкую форму заболевания и находятся в больнице в штате Сан-Луис-Потоси. Но второй мальчик нуждается в лечении от респираторного заболевания.

Сейчас медицинские эксперты исследуют, как младенцы могли заразиться и могло ли это произойти через плаценту матери.

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Исследования коронавируса

Установили, какой риск заболеть коронавирусом, если инфекцию обнаружили у соседа

Пожилые люди заражаются от близких гораздо чаще, чем молодежь. Ученые подчеркивают, что инфицированные становятся заразны до появления симптомов. Анализ базировался на данных о наблюдении за 349 больными COVID-19 и 1 964 людьми, с которыми они контактировали.

Инфицированные SARS-CoV-2 в этом исследовании редко передавали вирус людям вне своего дома и не членам семьи. Такая вероятность была всего 2,4%. В то же время, риск заражения среди жителей одного жилья была 17,1%, а среди родственников – 12,4%.

Самым высоким был риск заражения у людей в возрасте 60 лет и старше: при совместном проживании с инфицированным они болели в 28% случаев, а риск заразиться от родственников был 18,4%. Для молодых людей (20 лет и моложе) эти риски составляли соответственно 6,4% и 5,2%.