Новости о коронавирусе 23 июня: расследование смертей врачей и увольнения на Львовщине
В Украине продолжается вторая волна COVID-19, количество инфицированных по состоянию на 23 июня – более 38 тысяч. Самая сложная ситуация сейчас на Львовщине, глава Минздрава Максим Степанов пригрозил массовыми увольнениями медицинского руководства области. О старте второй волны коронавируса заявили также в Южной Корее. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире за 23 июня.
Новости о коронавирусе в Украине 23 июня
Статистика распространения коронавируса
За последние сутки в Украине обнаружили еще 833 случая заражения SARS-CoV-2. От начала пандемии в Украине зарегистрировали 38 074 больных COVID-19.
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Увы, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 23 летальных случая во время течения коронавируса. Всего от начала года в Украине умерли 1 035 пациентов с COVID-19.
Зато поправились 16 956 человек, из которых 314 больных побороли недуг за минувшие сутки.
Области с самой сложной эпидемиологической ситуацией
Очередной антирекорд и больше всего новых больных (+240) вновь зарегистрировали на Львовщине.
Несколько меньше, но также много новых случаев заражения зафиксировали на Закарпатье (+103), в Ровненской области (+75), а также в Киеве (+61) и на Буковине (+62).
За прошедшие сутки в Украине провели 19 404 тестирования, из них 9 900 исследований методом ПЦР, а также 9 504 исследования методом ИФА.
COVID-19 в областях Украины 23 июня:
- Винницкая область – 1 690;
- Волынская область – 1 894;
- Днепропетровская область – 1 049;
- Донецкая область – 368;
- Житомирская область – 1 295;
- Закарпатская область – 2 291;
- Запорожская область – 555;
- Ивано-Франковская область – 2 091;
- Кировоградская область – 631;
- Киев – 4 429;
- Киевская область – 2 285;
- Львовская область – 4 220;
- Луганская область – 73;
- Николаевская область – 366;
- Одесская область – 1 333;
- Полтавская область – 296;
- Ровненская область – 3 038;
- Сумская область – 263;
- Тернопольская область – 1 744;
- Харьковская область – 1 844;
- Херсонская область – 188;
- Хмельницкая область – 622;
- Черновицкая область – 4 419;
- Черкасская область – 605;
- Черниговская область – 485.
Главные новости о коронавирусе в Украине
Глава Минздрава Максим Степанов посетил Львовскую область с рабочим визитом, чтобы выяснить причину резкого всплеска заболеваемости, ведь именно во Львовской области сейчас регистрируют наивысший суточный прирост инфицированных.
После рабочего визита Степанов заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятия ряда срочных и взвешенных решений и кадровых изменений.
Степанов обнаружил такие недостатки на Львовщине:
- Большая очередь на тестирование. Иногда пациенты ожидали результатов по 7-10 дней.
- Медленно проходят эпидемиологические расследования, а особенно по медработникам. Из 268 начатых эпидемиологических расследований завершены только 3.
- Плохая обеспеченность лекарственными средствами.
- Пренебрежение индивидуальными средствами в общественных местах, в частности в транспорте.
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Когда получат выплаты семьи погибших от коронавируса медиков
Страховые выплаты семьям медиков, которые работали с больными коронавирусом и умерли, стартуют после установления причины смерти врачей. Эпидемиологические расследования смертей уже начались.
Страховые выплаты предусмотрены в таких случаях:
- 1 млн 576 тысяч гривен – семьям медработников в случае их гибели от коронавируса, которым они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей.
- 210 тысяч гривен – если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19.
- Выплаты в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусом.
Новости о коронавирусе в мире за 22 июня
В мире более 9 миллионов случаев заражения COVID-19. Согласно данным онлайн-карты Университета Джонса Хопкинса, сейчас в мире зарегистрированы 9 115 878 случаев заболевания COVID-19. Из них 4 544 196 больных выздоровели, а 472 541 умер.
Топ-5 стран по количеству инфицированных
- США – 2 312 302;
- Бразилия – 1 106 470;
- Россия – 599 705;
- Индия – 440 215;
- Великобритания – 306 761.
Южная Корея объявила о второй волне COVID-19 в стране
Корейский центр контроля и профилактики заболеваний (KCDC) заявил, что в Южной Корее уже идет вторая волна вспышки коронавируса. Первая волна закончилась в апреле после того, как количество новых случаев ежедневно уменьшалось примерно до 10 или ниже в течение нескольких дней. Зато с начала мая заболеваемость снова резко возросла.
В Корее рассчитывают, что наибольший всплеск заболеваемости произойдет в осенние и зимние месяцы. Следовательно, органы здравоохранения страны готовят достаточно койкомест для борьбы с масштабным распространением болезни.
В Мексике у новорожденных тройняшек обнаружили коронавирус
В Мексике зафиксировали беспрецедентный случай. У новорожденной тройни диагностировали коронавирус.
Двое новорожденных, мальчик и девочка, имеют легкую форму заболевания и находятся в больнице в штате Сан-Луис-Потоси. Но второй мальчик нуждается в лечении от респираторного заболевания.
Сейчас медицинские эксперты исследуют, как младенцы могли заразиться и могло ли это произойти через плаценту матери.
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Исследования коронавируса
Установили, какой риск заболеть коронавирусом, если инфекцию обнаружили у соседа
Пожилые люди заражаются от близких гораздо чаще, чем молодежь. Ученые подчеркивают, что инфицированные становятся заразны до появления симптомов. Анализ базировался на данных о наблюдении за 349 больными COVID-19 и 1 964 людьми, с которыми они контактировали.
Инфицированные SARS-CoV-2 в этом исследовании редко передавали вирус людям вне своего дома и не членам семьи. Такая вероятность была всего 2,4%. В то же время, риск заражения среди жителей одного жилья была 17,1%, а среди родственников – 12,4%.
Самым высоким был риск заражения у людей в возрасте 60 лет и старше: при совместном проживании с инфицированным они болели в 28% случаев, а риск заразиться от родственников был 18,4%. Для молодых людей (20 лет и моложе) эти риски составляли соответственно 6,4% и 5,2%.