Коронавирус неожиданно обнаружили у митрополита ПЦУ в Винницкой области
У митрополита Винницкого и Барского Симеона обнаружили коронавирус. Произошло это во время обследования, которое делали в процессе планового лечения хронического заболевания. Владыка Симеон, напомним, в 2018 году перешел из Московского патриархата в ПЦУ.
О положительном результате теста на COVID-19 у митрополита Симеона 18 июня сообщили в пресс-службе Винницко-Барской епархии ПЦУ, которой владыка управляет.
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В епархии проинформировали о нижеследующем:
- Митрополит Симеон находится под наблюдением медиков в больнице.
- Все, кто контактировал с ним, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора тесты на коронавирус уже сдали и ожидают результатов.
- В храме, где служил владыка, провели дезинфекцию.
В Украине в целом и в Винницкой области в частности количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом растет. Учитывая это в Винницко-Барской епархии Православной церкви Украины в очередной раз призвали людей соблюдать карантинные ограничения.
Коронавирус в Винницкой области по состоянию на 18 июня обнаружили у 1563 человек. Всего в Украине уже 34064 случая инфицирования.