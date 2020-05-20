Коронавирус влияет на мозг: врачи описали главные симптомы

Ученые продолжают изучать природу нового коронавируса, теперь специалисты обнаружили еще одно влияние инфекции на человеческий организм. Коронавирусная болезнь имеет влияние на мозг.

Врачи по всему миру говорят о том, что тяжело больные COVID-19 пациенты часто испытывают дезориентацию, озадаченность, или же у них возникают признаки измененных психических состояний, пишет ABC News.

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Точные причины влияния коронавирусной инфекции на мозг людей пока не установили.

Как ученые установили связь COVID-19 и нарушений работы мозга

Сначала ученые не связывали расстройства психоэмоционального характера с COVID-19, но теперь врачи зафиксировали подобные состояния у значительного количества пациентов.

Доктор Лоренцо Норрис из Школы медицины и медицинских наук Университета Джорджа Вашингтона, сказал, что такие пациенты являются тревожным знаком. Потому что до сих пор ни один ученый точно не знает, как вирус способен влиять на мозг.

Врачи уже заметили, что у старших пациентов часто появлялся делирий, когда они попадали в больницу. Но и у некоторых младших людей наблюдались признаки измененного психологического состояния. И это был их единственный симптом. У других развивался делирий позже, уже после госпитализации. Такие нарушения были тяжелее и длились дольше.

Делирий – что это? Делирий — патологическое состояние сознания человека, характеризующееся снижением способности сосредоточить внимание, нарушенным восприятием и мышлением. Это синдром, который вызывают некоторые химические вещества или влияние определенных заболеваний, что разрушает нейроны коры головного мозга. Иногда может быть единственным отдельным клиническим проявлением некоторых психических расстройств.

Каковы признаки влияния коронавируса на мозг

Одно из исследований, проведенных в Ухане, выявило, что треть пациентов с COVID-19 страдали от определенного рода неврологических симптомов.

Врачи не понимают, возникают ли такие симптомы из-за прямого действия коронавируса на мозг, или это побочное действие, вызванное агрессивной воспалительной реакцией.

Делирий от COVID-19 может быть результатом либо прямого действия вируса на ткани мозга, либо на кровяные сосуды в нем.

Такие симптомы могут быть связаны с тяжелым респираторным дистресс-синдромом, который приводит к падению уровня кислорода в крови.

Ученые предполагают, что психические симптомы могут быть результатом чрезмерной реакции иммунной системы под названием "цитокиновый шторм". Из-за него могут появляться кровяные сгустки в сосудах мозга.

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