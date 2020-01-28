Коронавирус 2019-nCoV из Китая подтвердили в Германии, в Чехии несколько человек под подозрением

Китайский коронавирус опасного штамма 2019-nCoV уже в Германии – зафиксировали первый подтвержденный случай. Германия стала второй после Франции страной Европы, где обнаружили заболевание. Также в Чехии проверяют несколько человек с подозрительными симптомами.

О первом подтвержденном случае заражения человека китайским коронавирусом 27 января сообщили в DW : издание ссылается на министерство здравоохранения немецкой федеральной земли Бавария.

К теме: Смертельный коронавирус В МИД дали советы украинцам, которые планируют поехать в Китай

Коронавирус обнаружили у мужчины из района Штарнберг, сейчас больной изолирован в стабильном состоянии. В министерстве планируют дать пресс-конференцию утром 28 января, однако уже сейчас уверяют, что опасности распространения вируса нет.

В этот же день, 27 января, в Чехии у трех пациентов заподозрили коронавирус 2019-nCoV. Все трое имеют схожие симптомы и находились в Китае две или три недели назад. Об этом сообщили в ČT24 . Впрочем, пока официально подтвержденных случаев заражения в стране нет.

Заметим, только официально в Германии и Чехии проживают более 300 тысяч украинцев. Также эти страны очень популярны среди украинцев и для сезонных работ, и для туристических поездок.

Китайский коронавирус 2019-nCoV : что следует знать

По состоянию на 27 января от нового коронавируса в Китае умер 81 человек.

Известно, что заболели во всем мире почти 3000 человек.

В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания.

Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.

В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Коронавирус зафиксировали уже в:

Таиланде,

Японии,

Гонконге,

Южной Корее,

Саудовской Аравии,

Сингапуре,

Вьетнаме,

Франции,

Малайзии,

Австралии,

Непале,

США,

Канаде,

Камбодже,

Шри-Ланке,

А теперь и в Германии.

Смертельный коронавирус: что известно о болезни – видео