Коронавирус 2019-nCoV из Китая подтвердили в Германии, в Чехии несколько человек под подозрением
Китайский коронавирус опасного штамма 2019-nCoV уже в Германии – зафиксировали первый подтвержденный случай. Германия стала второй после Франции страной Европы, где обнаружили заболевание. Также в Чехии проверяют несколько человек с подозрительными симптомами.
О первом подтвержденном случае заражения человека китайским коронавирусом 27 января сообщили в DW: издание ссылается на министерство здравоохранения немецкой федеральной земли Бавария.
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Коронавирус обнаружили у мужчины из района Штарнберг, сейчас больной изолирован в стабильном состоянии. В министерстве планируют дать пресс-конференцию утром 28 января, однако уже сейчас уверяют, что опасности распространения вируса нет.
В этот же день, 27 января, в Чехии у трех пациентов заподозрили коронавирус 2019-nCoV. Все трое имеют схожие симптомы и находились в Китае две или три недели назад. Об этом сообщили в ČT24. Впрочем, пока официально подтвержденных случаев заражения в стране нет.
Заметим, только официально в Германии и Чехии проживают более 300 тысяч украинцев. Также эти страны очень популярны среди украинцев и для сезонных работ, и для туристических поездок.
Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать
- По состоянию на 27 января от нового коронавируса в Китае умер 81 человек.
- Известно, что заболели во всем мире почти 3000 человек.
- В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания.
- Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
- В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
Коронавирус зафиксировали уже в:
- Таиланде,
- Японии,
- Гонконге,
- Южной Корее,
- Саудовской Аравии,
- Сингапуре,
- Вьетнаме,
- Франции,
- Малайзии,
- Австралии,
- Непале,
- США,
- Канаде,
- Камбодже,
- Шри-Ланке,
- А теперь и в Германии.
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