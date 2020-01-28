24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Коронавирус 2019-nCoV из Китая подтвердили в Германии, в Чехии несколько человек под подозрением

61 Читати новину українською
Коронавирус из Китая заподозрили уже и в Чехии / Getty Images

Китайский коронавирус опасного штамма 2019-nCoV уже в Германии – зафиксировали первый подтвержденный случай. Германия стала второй после Франции страной Европы, где обнаружили заболевание. Также в Чехии проверяют несколько человек с подозрительными симптомами.

О первом подтвержденном случае заражения человека китайским коронавирусом 27 января сообщили в DW: издание ссылается на министерство здравоохранения немецкой федеральной земли Бавария. 

К теме: Смертельный коронавирус В МИД дали советы украинцам, которые планируют поехать в Китай

Коронавирус обнаружили у мужчины из района Штарнберг, сейчас больной изолирован в стабильном состоянии. В министерстве планируют дать пресс-конференцию утром 28 января, однако уже сейчас уверяют, что опасности распространения вируса нет. 

В этот же день, 27 января, в Чехии у трех пациентов заподозрили коронавирус 2019-nCoV. Все трое имеют схожие симптомы и находились в Китае две или три недели назад. Об этом сообщили в  ČT24. Впрочем, пока официально подтвержденных случаев заражения в стране нет. 

Заметим, только официально в Германии и Чехии проживают более 300 тысяч украинцев. Также эти страны очень популярны среди украинцев и для сезонных работ, и для туристических поездок. 

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

  • По состоянию на 27 января от нового коронавируса в Китае умер 81 человек.
  • Известно, что заболели во всем мире почти 3000 человек.
  • В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания. 
  • Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
  • В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Коронавирус зафиксировали уже в:

  • Таиланде,
  • Японии,
  • Гонконге,
  • Южной Корее,
  • Саудовской Аравии,
  • Сингапуре,
  • Вьетнаме,
  • Франции,
  • Малайзии,
  • Австралии,
  • Непале,
  • США,
  • Канаде,
  • Камбодже,
  • Шри-Ланке,
  • А теперь и в Германии. 

Смертельный коронавирус: что известно о болезни – видео

Читайте также: Так быстро не распространялся ни один вирус: через неделю в Ухане будет 200 тысяч больных – эпидемиолог

Девочки, идите нах*р: пассажиры, волонтеры и водитель автобуса поругались через российский фильм
сегодня
152
Автор: Олесь Друкач
Теги: Европа Чехия Лечение Коронавирус 2020 Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 января 10:23 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
Анастасія Кушпіт 4364
24 января 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
Богдан Мірошниченко 2647
21 января 18:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 3715
21 января 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Анастасія Манюхіна 1843
21 января 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
Юлія Девда 1597
Новости
Больше новостей
Залиште відгук