Коронавирус 2019-nCoV в Китае заразил уже больше людей, чем болело во время эпидемии в 2003

Китайский коронавирус стал причиной смерти 132 человек. Количество зараженных вирусом 2019-nCoV 29 января 2020 – 6049, и это уже больше, чем больных вирусом SARS 2003 года в Китае (тогда пневмония убила 813 человек).

Официальные данные обнародовало издание South China Morning Post: от болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV умерли 132 человека, 6049 – заражены.

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По состоянию на 29 января 2020 количество зараженных превысило количество больных вирусом SARS в Китае в 2003 году. Тогда, согласно официальной статистике, в течение девяти месяцев заболели пневмонией 5327 человек.

17 лет назад, в 2003, от вируса SARS умерли в стране 349 человек. Во всем мире смертность была значительно выше – 813. От 2019-nCoV уже умерли 132 человека, и специалисты предполагают, что это не окончательная цифра.

Причем мнения врачей по поводу пика эпидемии разбегаются: часть считают, что наибольшее распространение вирус приобретет в течение ближайших 10 дней, другие же уверены, что максимума следует ожидать не раньше апреля – мая.

Заметим, что 28 января появилась информация о том, что группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний.

В Украине ни одного случая заболевания не зафиксировали, однако следует знать, как можно уберечься от заражения.

Профилактика 2019-nCoV: что следует знать

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Обрабатывайте термически мясо, яйца и рыбу;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний (кашель и чихание) ;

Избегайте диких животных, не посещайте фермы (вирус 2019-nCoV, как предполагают, распространился именно от животного).