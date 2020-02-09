Коронавирус 2020: в Китае призывают экономить защиту, потому что не хватает для медиков

Госкомитет здравоохранения КНР призвал рационально использовать защитные костюмы и другие средства, которые применяются для предотвращения заражению коронавирусом.

Беспорядочное использование спецодежды ведет к ее дефициту, отмечается в заявлении комитета, пишет "Интерфакс-Украина".

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Из-за этого его не хватает для людей, которые непосредственно связаны с борьбой с заболеванием.

Кроме того, в документе отмечают, что поставки медперсоналу специальных костюмов, очков и масок значительно улучшились, однако пока еще ощущается недостаток.

Сейчас медработникам нужны не менее 59 тысяч защитных комплектов, сегодня в наличии есть 48 тысяч. Представитель народного правительства города Ухань – административного центра китайской провинции Хубэй отметил, что не хватает 11 тысяч.

Всего с декабря 2019 года в Ухане пневмонией, вызванной новым коронавирусов, заболели почти 15 тыс. человек, смертельный исход заболевания зафиксирован в 608 случаях.

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