24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Коронавирус 2020: в Китае призывают экономить защиту, потому что не хватает для медиков

27 Читати новину українською
В Китае призывают экономить средства защиты от коронавируса, потому что не хватает для медиков / Getty images

Госкомитет здравоохранения КНР призвал рационально использовать защитные костюмы и другие средства, которые применяются для предотвращения заражению коронавирусом.

Беспорядочное использование спецодежды ведет к ее дефициту, отмечается в заявлении комитета, пишет "Интерфакс-Украина".

Важно: Коронавирус из Китая: последние новости

Из-за этого его не хватает для людей, которые непосредственно связаны с борьбой с заболеванием.

Кроме того, в документе отмечают, что поставки медперсоналу специальных костюмов, очков и масок значительно улучшились, однако пока еще ощущается недостаток.

Сейчас медработникам нужны не менее 59 тысяч защитных комплектов, сегодня в наличии есть 48 тысяч. Представитель народного правительства города Ухань – административного центра китайской провинции Хубэй отметил, что не хватает 11 тысяч.

Всего с декабря 2019 года в Ухане пневмонией, вызванной новым коронавирусов, заболели почти 15 тыс. человек, смертельный исход заболевания зафиксирован в 608 случаях.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 9 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 813 человек. Общее количество инфицированных – около 35 тысяч по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
Межэтнический конфликт в Казахстане: в районе ввели чрезвычайное положение – детали и видео
сегодня
5304
Автор: Ирина Юрковская
Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус 2020 Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 374
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 1719
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 7367
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2126
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
4860
Новости
Больше новостей
Залиште відгук