Коронавирус 2020: в Китае призывают экономить защиту, потому что не хватает для медиков
Госкомитет здравоохранения КНР призвал рационально использовать защитные костюмы и другие средства, которые применяются для предотвращения заражению коронавирусом.
Беспорядочное использование спецодежды ведет к ее дефициту, отмечается в заявлении комитета, пишет "Интерфакс-Украина".
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Из-за этого его не хватает для людей, которые непосредственно связаны с борьбой с заболеванием.
Кроме того, в документе отмечают, что поставки медперсоналу специальных костюмов, очков и масок значительно улучшились, однако пока еще ощущается недостаток.
Сейчас медработникам нужны не менее 59 тысяч защитных комплектов, сегодня в наличии есть 48 тысяч. Представитель народного правительства города Ухань – административного центра китайской провинции Хубэй отметил, что не хватает 11 тысяч.
Всего с декабря 2019 года в Ухане пневмонией, вызванной новым коронавирусов, заболели почти 15 тыс. человек, смертельный исход заболевания зафиксирован в 608 случаях.
Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 9 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 813 человек. Общее количество инфицированных – около 35 тысяч по всему миру.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
- В Китай временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.