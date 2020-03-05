Коронавирус – проблема номер один, – Шмыгаль

На сегодня самым большим вызовом для правительства является коронавирус.

Про це сказав новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу 1+1 в ток-шоу "Право на владу".

До теми: У Чернівецькій області у всіх навчальних закладах ввели карантин через коронавірус

Проблема номер один — це, звичайно, коронавірус, який поширюється Європою і зафіксований в Україні,

— зазначив Шмигаль.

Він додав, що новий уряд достойно зустріне “виклики сьогодення”.

"Ми вживаємо необхідних заходів, маємо бачення як рухатись в цьому напрямку", – додав він.

Головне про випадок коронавірусу в Україні