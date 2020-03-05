24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Коронавирус – проблема номер один, – Шмыгаль

- Читати новину українською

На сегодня самым большим вызовом для правительства является коронавирус.

Про це сказав новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу 1+1 в ток-шоу "Право на владу".

До теми: У Чернівецькій області у всіх навчальних закладах ввели карантин через коронавірус

Проблема номер один — це, звичайно, коронавірус, який поширюється Європою і зафіксований в Україні,
— зазначив Шмигаль.

Він додав, що новий уряд достойно зустріне “виклики сьогодення”.

"Ми вживаємо необхідних заходів, маємо бачення як рухатись в цьому напрямку", – додав він.

Головне про випадок коронавірусу в Україні

  • Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця – чернівчанина. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації.
  • Зразки аналізів 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.
  • Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.
  • Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. Дитячі садочки не закрили, але радять не відвідувати.
Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Денис Шмыгаль Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук